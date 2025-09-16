Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Gaming szkodzi na zdrowie psychiczne? Wręcz przeciwnie, twierdzą naukowcy

shutterstock_2250166483
Dr n. med. Cezary Żechowski o sytuacji w psychiatrii i psychologii dziecięcej
Źródło: materiały Fundacji PKO Banku Polskiego
Osoby, które grają w sposób zrównoważony, cechują się lepszym zdrowiem psychicznym niż osoby, które nie grają w ogóle - wykazali eskperci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ważne jest jednak to, po jakie gry sięgamy. - Unikajmy tych, które zawierają mechaniki hazardowe. Znajdźmy odpowiedni moment na granie w ciągu dnia i unikajmy grania wieczorami i nocą – radzi prof. Łukasz D. Kaczmarek z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.
Kluczowe fakty:
  • Polscy naukowcy doszli do zaskakujących wniosków na temat oddziaływania gier na zdrowie psychiczne. Wbrew powszechnym przekonaniom mogą one działać dobroczynnie na zdrowie układu nerwowego.
  • Naukowcy zweryfikowali też obraz przeciętnego gracza. Ten również jest odmienny od takiego, jaki utrwalił się w przekonaniach społecznych.
  • Rodzaj gier ma znaczenie. Po jakie warto sięgać?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce można znaleźć w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl

Gry komputerowe przez lata były postrzegane głównie jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Jednak najnowsze badania pokazują, że negatywne następstwa nie są tak powszechne ani tak poważne, jak sądzono.

Jak zauważa prof.  Łukasz D. Kaczmarek, niektórzy nadal utrzymują stereotypowe przekonanie, że typowy gracz to nastoletni outsider, który jest agresywny i uzależniony. Tymczasem badania pokazują, że najczęściej jest to osoba w wieku 35 lat. Jednocześnie liczba graczy na świecie przekroczyła już 3 miliardy (zbliżony odsetek kobiet i mężczyzn), a w krajach rozwiniętych więcej osób gra niż nie gra.

OGLĄDAJ: Choroba Bruce'a Willisa. Jej leczenie robimy "jako jedyni w Europie"
pc

Choroba Bruce'a Willisa. Jej leczenie robimy "jako jedyni w Europie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Agresja czy kooperacja?

- Wpływ gier na agresję jest istotny statystycznie, lecz niezauważalny w życiu codziennym. Nie tłumaczy występowania problemów klinicznych w trudnościach z radzeniem sobie z agresją. Według badań dla agresywności dzieci i młodzieży znacznie większe znaczenie mają wzorce występującej między rodzicami lub w relacjach wychowawczych - wyjaśnia naukowiec.

Jego zdaniem warto pamiętać, że gry mogą modelować nie tylko zachowania agresywne, ale również prospołeczne, np. pomaganie i kooperację. - Pozytywny wpływ gier prospołecznych na zachowania prospołeczne jest silniejszy niż negatywny wpływ gier agresywnych na agresję - podkreśla.

Jak dużym problemem jest uzależnienie od gier?

Jeśli chodzi o uzależnienie od gier komputerowych, które jest oficjalną jednostką chorobową, wpisaną do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11, to dotyka ono ok. 2-3 proc. populacji. Niższe jest w przypadku graczy spoza Azji, zwłaszcza kobiet.

- Podobny poziom występowania mają inne uzależnienia behawioralne, np. od ćwiczeń fizycznych. Rzeczywista skala problemu odbiega więc od potocznych wyobrażeń. W badaniu z 2025 r. na reprezentatywnej próbie Niemców, respondenci uważali, że uzależnionych jest około 33 proc. graczy, czyli znacznie zawyżali rzeczywiste wartości - mówi specjalista.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co piąty Polak to pracoholik. "Człowiek jedzie i nawet nie wie, kiedy wypadł z zakrętu"

Co piąty Polak to pracoholik. "Człowiek jedzie i nawet nie wie, kiedy wypadł z zakrętu"

Najdłuższy pilotaż znów przedłużony. Chodzi o zdrowie psychiczne

Najdłuższy pilotaż znów przedłużony. Chodzi o zdrowie psychiczne

Piotr Wójcik

Przywołuje także niedawną publikację własnego zespołu, wskazującą, że ilość czasu przeznaczana na aktywność gamingową w trakcie pandemii nie miała związku ze zdrowiem psychicznym graczy.

- Zdecydowana większość graczy odnosi korzyści z takiej aktywności. Mamy mocne dowody, że poziom zdrowia psychicznego u graczy może być wyższy niż u osób, które nie grają w ogóle - zaznacza.

Symptomy uzależnienia u około 3 procent nastolatków

Potwierdza to także przeprowadzone we Włoszech badanie z udziałem 89 tys. dzieci i nastolatków, które wykazało, że 52 proc. z nich gra w sposób funkcjonalny. W tej grupie zaobserwowano lepsze wskaźniki zdrowia psychicznego niż u niegrających rówieśników. Niższe były też wskaźniki stresu i depresji, co sugeruje, że gry mogą pomagać w radzeniu sobie z obciążeniem stresowym i obniżonym samopoczuciem.

W przytoczonym badaniu na granicy grania problematycznego balansowało 12 proc., a klinicznie istotne symptomy uzależnienia zaobserwowano u około 3 proc. uczestników.

 - To właśnie w tej grupie pojawiały się typowe objawy, stereotypowo przypisywane większości graczy, takie jak depresja, samotność, problemy ze snem, niezdrowa dieta, ale i brak wsparcia rodziny i przyjaciół. Ta grupa wymaga zainteresowania i wsparcia, jednakże nie jest reprezentatywna dla całej populacji graczy zarówno, jeśli chodzi o ich liczebność jak i sposób funkcjonowania. W grupie grającej w sposób zrównoważony, negatywne zjawiska praktycznie nie występowały. Gaming dla zdecydowanej większości ludzi jest zjawiskiem pozytywnym - podkreśla badacz z UAM.

Niższe ryzyko demencji, szybsze reakcje

Podobne wyniki dało duże brytyjskie badanie, przeprowadzone na grupie 471 tys. osób w wieku 40-69 lat. Autorzy porównali w nim osoby, które grają dużo, z tymi, które grają rzadko lub wcale. Okazało się, że te pierwsze miały niższe ryzyko wystąpienia demencji, lepszą pamięć, szybsze czasy reakcji, wyższy poziom inteligencji płynnej, a nawet więcej istoty szarej w hipokampie.

- Widać więc, że gaming wiąże się również z pozytywnym stanem układu nerwowego. To rozrywka, która stymuluje mózg, ponieważ jest interaktywna. Nie tylko odbieramy bodźce, jak to ma miejsce w przypadku oglądania telewizji, ale też cały czas działamy. Część czuciowa mózgu i część wykonawcza pozostają skoordynowane i aktywne - wyjaśnia prof. Kaczmarek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów

W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów

Dostęp do opieki psychiatrycznej jest "wysoko niesatysfakcjonujący"

Dostęp do opieki psychiatrycznej jest "wysoko niesatysfakcjonujący"

Zaznacza, że o tym, czy gry komputerowe działają na użytkowników korzystnie czy niekorzystnie, decyduje szerszy kontekst aktywności gamingowej. - Według dobrze potwierdzonych badań, jeżeli chcemy odnosić jak największe korzyści, zwracajmy uwagę na zawartość gry - uczulił.

- Wybierajmy gry, które zachęcają do zachowań prospołecznych oraz stymulują intelektualnie. Unikajmy tych, które zawierają mechaniki hazardowe. Znajdźmy odpowiedni moment na granie w ciągu dnia i unikajmy grania wieczorami i nocą. Starajmy się grać razem ze znajomymi, ale unikajmy toksycznych graczy. Nie zapominajmy o grach, które wymagają aktywności fizycznej, na przykład geolokalizacyjnych. I najważniejsze: przyglądajmy się temu, jak aktualna aktywność gamingowa wpływa na nasze zdrowie psychiczne i dobrostan. Jeżeli widzimy, że dzieje się coś złego lub mówią nam o tym inni, skorzystajmy ze wsparcia psychologa, który pozwoli określić, czy rzeczywiście jest podstawa do wypracowania planu zmiany zachowań gamingowych na bardziej prozdrowotne - dodaje badacz.

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: juanma Cuevas/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieGry komputeroweZdrowie psychiczne
Czytaj także:
Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa
Uderzył autem człowieka i uciekł. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 
Olsztyn
Zakup mieszkania
Resort finanów chce ograniczyć ulgę mieszkaniową
BIZNES
imageTitle
Nie było na nich mocnych. Biotherm zdominował The Ocean Race Europe
EUROSPORT
gucci sklep singapur - Sorbis shutterstock_2144303429
Nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów. Dane klientów w rękach hakerów
BIZNES
W wypadku zginął proboszcz
Ksiądz na motocyklu uderzony przez wymuszające pierwszeństwo auto. Zginął
Kielce
imageTitle
Wielka szansa Wisły. Kiedy mecz Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
ABW
Wtargnęli na teren stacji uzdatniania wody. "Ingerencja w najważniejsze obiekty"
Bartosz Żurawicz
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Nawrocki mówił o reparacjach. Dla Berlina sprawa "definitywnie uregulowana"
Świat
32_Karol_Nawrocki_Friedrich_Merz_Kancelrz_Niemiec_Berlin_20250916_MWB19943
Pytanie o puste krzesło w Berlinie. Bartoszewski odpowiada
Polska
pocisk
Dronem w cywilny budynek. "Tak Rosja prowadzi wojnę"
Świat
Janos Boka
Węgierski minister: z tych rozmów jasno wynikają cele USA
BIZNES
9 października w Warszawie zawyją syreny (zdjęcie ilustracyjne)
Testy syren alarmowych w Warszawie
WARSZAWA
"Polska przesuwa wojska", "NATO dozbraja Polskę". Te filmy nie pokazują tego
FAŁSZ"Polska przesuwa wojska", "NATO dozbraja Polskę"? Dezinformacja z filmami
Zuzanna Karczewska
Częściowe zaćmienie Słońca (zdjęcie poglądowe)
Część Słońca zniknie na ich oczach. Kiedy?
METEO
Książę Harry
"Mam czyste sumienie". Książę Harry w szczerej rozmowie
Świat
Mieszkańcy Gazy przemieszczający się w stronę centrum miasta z północy po izraelskim nakazie ewakuacji
Były dowódca izraelskiej armii podał liczbę ofiar wojny w Strefie Gazy
Świat
Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności
W garażu znaleźli niemal 13 kilogramów narkotyków, zatrzymali 21-latka
Lublin
Mark Gordon i Constance Marten
Spięcie na sali sądowej. Skazani przekazywali sobie notatki
Świat
Rozprawa Krzysztof Brejzy przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu
Pojednania nie będzie. Jarosław Kaczyński nie przyszedł na rozprawę
Polska
imageTitle
Polacy bez treningu siatkarskiego przed meczem z Holandią. Grbić tłumaczy
EUROSPORT
Friedrich Merz, Karol Nawrocki
Koniec wizyty Nawrockiego w Berlinie. Rozmawiał z prezydentem i kanclerzem
Świat
sennosc shutterstock_2517180671
Senność w ciągu dnia? Naukowcy odkryli, czego może brakować w diecie
Zdrowie
labolatorium pipeta shutterstock_1086672827
Mutacji w genie nie naprawimy, ale inne zmiany możemy. To daje nadzieję
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Czas na próbę przedolimpijską. Kiedy zawody Letniego Grand Prix w Predazzo?
EUROSPORT
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Rewolucja w sklepach. Resort o bonach
BIZNES
Deszcz, ulewy
Trzy zagrożenia ze strony pogody. Tu należy uważać
METEO
pap_20241009_0J7
Gdzie jest najbliższy schron? Czy jechać po dziecko? Eksperci wyjaśniają
Polska
wladywostok2
Ukraińcy uderzyli nad Pacyfikiem. "Zlikwidowaliśmy zbrodniarzy"
Świat
Ćwiczenia Zapad-2025
Zagraniczni żołnierze na manewrach Zapad. "Przekroczenie czerwonej linii"
Świat
Biały wróbel z rzadką mutacją, Brzoza (Kujawsko-Pomorskie)
Biały osobnik w stadzie wróbli. Rzadki ptak na zdjęciach Reportera24
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica