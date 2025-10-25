"Tworzą się dodatkowe kości". FOP zamienia ciało w klatkę

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



- Kiedy Tosia się urodziła, miała koślawe paluszki u obu stóp. Zarówno położna, jak i neonatolog powiedzieli jednak, że tak się zdarza, że ja jestem dość drobna, a dziecko duże, co było nieprawdą, bo mam 1,67 metra wzrostu, a dziecko ważyło 3,3 kilograma. Ale nie kłóciłam się z lekarzem… - zaczyna swoją opowieść Justyna Pióro, mama Tosi i prezeska Stowarzyszenia FOP Polska.