Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Dziecko na mrozie. Lekarz ostrzega przed "polskim piecuchowaniem"

|
dziecko zima niemowlak shutterstock_2219864023
W Polsce siarczysty mróz. Miejscami temperatura obniżyła się do -26,5 stopni
Źródło: TVN24
Zima w Polsce to dla wielu rodziców czas strategicznych dylematów, które mogłyby zawstydzić planistów kampanii napoleońskich. Gdy słupek rtęci spada poniżej zera, w głowach mam i babć uruchamia się alarmowy protokół "przeziębienie". Tymczasem lek. Łukasz Durajski, rezydent pediatrii, przekonuje, że nasze narodowe podejście do hartowania dzieci to "absolutny dramat". - Zamiast kolejnej warstwy wełny, potrzebujemy zmiany myślenia - najlepiej na model skandynawski, w którym mróz nie jest wrogiem, a sprzymierzeńcem odporności - mówi w rozmowie z tvn24.pl.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Już z tygodniowym noworodkiem można wychodzić na mróz. Lekarz tłumaczy, że krótki spacer jest bezpieczny nawet przy temperaturach poniżej zera; realnym ograniczeniem są dopiero silne mrozy rzędu -15, -20 stopni Celsjusza.
  • Przegrzewanie szkodzi dzieciom bardziej niż chłód. Skąd wziął się polski lęk przed zimą i co naprawdę robi z odpornością dzieci?
  • Jak ubrać dziecko na mróz, by było ciepło, sucho i swobodnie? Lekarz podpowiada rodzicom niemowlaków i starszaków. Mówi także, jak w praktyce sprawdzić, czy dziecku jest zimno.
  • Lekkie przeziębienie i słaba jakość powietrza nie są przeciwwskazaniem do spacerów zimą. A co powinno zatrzymać dziecko w domu?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

W krajach skandynawskich hartowanie dzieci jest naturalnym elementem codzienności, wpisanym w rytm życia od pierwszych dni po urodzeniu. Funkcjonuje tam popularne powiedzenie "Ut på tur, aldri sur", co w swobodnym tłumaczeniu oznacza: "Idź na spacer, nigdy nie będziesz zgorzkniały i w złym nastroju". Skandynawowie od pokoleń wyznają prostą zasadę, że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak zła pogoda, a winne mogą być jedynie niewłaściwie dobrane ubrania.

"Nie pójdziesz na sanki, bo masz katar i jeszcze cię doprawi!" - lekarz rozprawia się z zimowymi mitami
"Nie pójdziesz na sanki, bo masz katar i jeszcze cię doprawi!" - lekarz rozprawia się z zimowymi mitami
Źródło: Shutterstock

Polskie "piecuchowanie", czyli dlaczego dodatkowy sweterek to niedźwiedzia przysługa?

Zupełnie inaczej wygląda to w Polsce, gdzie walka z mrozem przypomina oblężenie twierdzy. Z każdej strony bombardują nas troskliwe rady i ostrzeżenia: "Ojej, ma zimny nosek, natychmiast do domu!", "Nie pójdziesz na sanki, bo masz katar i jeszcze cię doprawi!", "Załóż dodatkowy sweter, przecież jest minus pięć!", czy klasyczne już: "Ale z noworodkiem nie wolno na taką pogodę wychodzić!".

Łukasz Durajski nie kryje irytacji takim podejściem do tematu. - To jest absolutny dramat w polskiej mentalności. To piecuchowanie jest katastrofą, jeśli chodzi o dzieci - i to pod każdym względem - zauważa lekarz. Podkreśla, że jako naród mamy silną tendencję do przegrzewania mieszkań i ubierania dzieci w niezliczone warstwy ubrań. Wszystko to robimy w błędnym przekonaniu, że takie działanie pomoże w budowaniu odporności, podczas gdy w praktyce może ją to wręcz osłabiać.

Kolejne dni przyniosą zmianę w pogodzie
Dowiedz się więcej:

Kolejne dni przyniosą zmianę w pogodzie

METEO

Zdaniem Durajskiego, jest to wyzwanie, z którym mierzą się głównie polskie mamy i babcie, często uwięzione w schematach wyniesionych jeszcze z domów bez centralnego ogrzewania, gdzie "pierzyna rzeczywiście robiła furorę". - W dzisiejszych czasach musimy bardzo mocno przestawić sposób myślenia, ponieważ dawne nawyki przynoszą dziś kłopoty zarówno pediatrom, jak i samym dzieciom - podkreśla lekarz.

Według niego to właśnie chłodne powietrze realnie hartuje organizm. - Dzieci w Skandynawii, mimo drzemek na mrozie, wcale nie chorują częściej i bardziej z tego powodu, a wręcz przeciwnie, ich organizmy lepiej tolerują infekcje - zauważa ekspert. Zachęca więc, by zamiast drżeć na widok ujemnych temperatur, wykorzystać naturalne mechanizmy obronne organizmu, które drzemią w nas od tysięcy lat. Dodaje przy tym, że -15 to jeszcze nie Arktyka, a przy pięknym słonecznym wyżu - czysta przyjemność i samo zdrowie - także dla najmłodszych.

Wózek jako kapsuła przetrwania, czyli drzemka w wersji arktycznej

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Davos stoi przed dwoma problemami. Trump może być tym łatwiejszym
BIZNES
Obaj kierowcy byli pod wpływem alkoholu
Jeden z nich utknął w śniegu, a drugi przyjechał mu pomóc. Obaj pijani
Lublin
Usha i J.D. Vance'owie
Vance'owie spodziewają się kolejnego dziecka
Świat
Magda Linette w Australian Open
Świetna Linette. Na taki wynik czekała prawie trzy lata
EUROSPORT
Donald Trump
Trump wygłosi przemówienie w Davos. Kiedy i gdzie je oglądać?
Świat
imageTitle
Fręch walczy o trzecią rundę. Trudna rywalka na jej drodze
RELACJA
Jose Jeri
Prezydent Jeri tłumaczy się ze spotkania w restauracji. "Publicznie przepraszam"
Świat
Zderzenie tramwajów na ulicy Prądnickiej w Krakowie
Zderzenie tramwajów, są poszkodowani
Kraków
John Cleese
John Cleese z Monty Pythona kpi z prorosyjskiego wpisu. Wspomniał o Polakach
Świat
W kruszywie mogą być nasiona gatunków inwazyjnych
Puszcza Białowieska w krytycznym stanie. "Żeby to naprawić, nie trzeba wielkich pieniędzy"
Tomasz Mikulicz
imageTitle
Sochan ugrzązł na ławce. San Antonio z przegraną
EUROSPORT
Odpowiada za zabójstwo byłej żony
Zginęła od co najmniej 60 ciosów nożem. Były mąż skazany, "innego sprawcy tam nie było"
Lublin
Donald Trump w drodze do Davos
Samolot z Trumpem musiał zawrócić do bazy. Opóźnienie w drodze do Davos
Świat
krakow smog cnb
Alert RCB. Tu lepiej nie wychodzić z domu
METEO
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na torach, opóźnione pociągi regionalne
WARSZAWA
W wypadku ranny został czteroletni chłopiec
Czterolatek ranny w wypadku, ojciec ma zakaz prowadzenia pojazdów
Rzeszów
Andrzej Domański
Minister finansów w Davos: nikt nas nie podzieli
BIZNES
Stado jeleni w Parku Narodowym Ujście Warty
Safari? Nie, to jelenie w Ujściu Warty
Lubuskie
Smog w Krakowie
Jakość powietrza. Kraków znów w światowej smogowej czołówce
METEO
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
Wrocław
Emmanuel Macron
Macron chce ćwiczeń NATO na Grenlandii. Ostrzega
Świat
1 godz 2 min
Nawrocki
"Usłyszałam, że sprawy były trudne, oskarżenia poważne". Co wydarzyło się w Pałacu Prezydenckim?
Podcast polityczny
Ubranka dla psów z gminy Aleksandrów Łódzki
Ponad 600 psów dostało ubranka. "Już się tak nie trzęsą"
Łódź
Emmanuel Macron w Davos
Macron znów w ciemnych okularach. Media o przyczynie
Świat
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy
BIZNES
W zeszłym roku WOŚP wsparł oddziały onkologiczne i hematologiczne
"Ten sprzęt bardzo nam pomaga w naszej walce"
WOŚP 2026
imageTitle
Klimovicova mocno przeżyła rywalizację ze Switoliną
EUROSPORT
Część składu Polregio wykoleiła się
"Naturalne wyłupanie szyny" wykoleiło pociąg, teraz wstawią go na tory
MAŁOPOLSKA
Stacja w Zbąszynku
Pociągi na trasie Poznań-Berlin już jeżdżą, ale opóźnienia jeszcze są
Lubuskie
Wilk
Wilk konał na mrozie. Nie wiadomo było, kto ma mu pomóc
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica