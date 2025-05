Doda o "leczeniu" hashimoto. Lekarka: to niemożliwe

Zdrowie i zysk Źródło: tvn24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Piosenkarka Dorota Rabczewska, znana jako Doda, twierdzi, że wyleczyła chorobę Hashimoto, nie stosując leków. W ten sposób reklamuje własne suplementy diety. Medycy nie kryją oburzenia. Mówią o "braku odpowiedzialności", a nawet możliwych "tragicznych konsekwencjach". Podkreślają, że hashimoto to przewlekła choroba autoimmunologiczna tarczycy i wymaga leczenia pod okiem specjalisty.

Eksperci medyczni nie pozostawiają złudzeń w sprawie leczenia hashimoto. Jak podkreśla w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Luiza Napiórkowska, endokrynolog, diabetolog oraz autorka bloga medycznego, choroba Hashimoto jest przewlekłym autoimmunologicznym schorzeniem tarczycy, które należy leczyć farmakologicznie pod ścisłą kontrolą lekarską.

Medycy oburzeni. "Możliwe tragiczne konsekwencje"

- Niedoczynność tarczycy w przebiegu hashimoto wymaga leczenia z wykorzystaniem lewotyroksyny (l-tyroksyny). Nie jest możliwym wyleczenie się czymkolwiek innym niż właśnie tym lekiem, który jest wydawany na receptę - wskazuje dr Luiza Napiórkowska.

Lekarka za naganne uważa wykorzystywanie dużych zasięgów w mediach społecznościowych do szerzenia medycznej dezinformacji i promowania postępowania sprzecznego z medycyną opartą na dowodach naukowych (evidence based medicine – EBM).

- To bardzo niekorzystny proces i brak odpowiedzialności za to, co się mówi. Uważam, że tego typu działalnością powinny się zająć instytucje do tego przeznaczone - mówi dr n. med. Luiza Napiórkowska.

W podobnym tonie w mediach społecznościowych wypowiedziała się niedawno Sybilla Szal, farmakolog kliniczny.

"Zniechęcanie ludzi do przyjmowania leków w imię przyjmowania suplementów pani marki może mieć tragiczne konsekwencje dla zdrowia pacjentów. Taki sposób reklamy jest oburzający i niemoralny" - powiedziała na nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Do czego nakłania Doda?

Piosenkarka twierdzi, że suplementacja i postępowanie dietetyczne doprowadziły u niej do "zaleczenia" choroby. Przekonuje swoich odbiorców w mediach społecznościowych, że aby osiągnąć taki efekt, nie przyjmowała żadnych leków.

Tymczasem zgodnie z definicją suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Jak czytamy na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, sposób znakowania, prezentacja i reklama środków spożywczych nie mogą przypisywać tym środkom właściwości zapobiegania, leczenia lub wyleczenia chorób człowieka, jak też sugerować takich właściwości.

Choroba Hashimoto atakuje głównie kobiety

Choroba Hashimoto należy do grupy autoimmunizacyjnych zapaleń tarczycy (AZT). Jest przewlekłym zapaleniem tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, prowadzącym do jej stopniowego niszczenia i obniżania produkcji właściwych dla niej hormonów. W przebiegu tej choroby dochodzi do rozwoju niedoczynności tarczycy. Kobiety zapadają na AZT dziesięciokrotnie częściej niż mężczyźni. Najczęściej choroba jest diagnozowana u osób w wieku 45-65 lat. Częstość występowania wynosi ok. 2 proc. we wszystkich grupach wiekowych.