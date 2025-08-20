Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Suplementy. Dlaczego dajemy się nabrać?

|
suplement suplementy shutterstock_1743854366
Tajemnice długowieczności. Najwięcej da nam aktywność fizyczna?
Popularność suplementów diety w Polsce wciąż rośnie. Specjaliści i raporty alarmują, że zażywamy je jak cukierki. Tymczasem granica między tym, co pomaga, a tym, co szkodzi, jest bardzo cienka. Zwrócił na to uwagę prof. Michał Chudzik, kardiolog, gość podcastu "Wywiad Medyczny" Joanny Kryńskiej w TVN24+. - Kupując lub zażywając suplementy, tak naprawdę do końca nie wiemy, co w nich jest. To środki spożywcze, nie leki - przestrzegał.
Kluczowe fakty:
  • Na suplementy wydajemy blisko 8 miliardów złotych rocznie, wynika z analiz rynku. Po takie środki regularnie sięga w Polsce aż trzy czwarte dorosłych.
  • Dlaczego część osób wierzy w cudowne działanie suplementów? "To mechanizm obronny" - tłumaczy Justyna Pronobis-Szczylik, psycholożka kliniczna.
  • "Przegrywamy z reklamą" - uważa prof. Chudzik. Problemem są też regulacje prawne. Czy można to zmienić?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl i w "Wywiadzie Medycznym" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Rano leki na nadciśnienie, obniżenie poziomu cholesterolu i niedoczynność tarczycy, przepisane przez lekarza. Wieczorem - leki nasenne. Ale oprócz tego 52-letni Witold codziennie wspomaga się witaminą D3 (4 000 jednostek), kwasami Omega-3 (1000 mg z oleju rybnego), cynkiem (15 mg) i magnezem (400 mg), koenzymem Q-10 (100 mg), preparatem B complex (1 kapsułka) oraz L-teaniną (200 mg). Nie konsultował tego ze specjalistą, tylko... ze sztuczną inteligencją.

- Wypisałem, jakie mam schorzenia, podałem wyniki badań i zapytałem AI, jakie zagrożenia mogą z tego wynikać. Potem wpisałem hasło: "jakie substancje mogą mnie uchronić przed konsekwencjami długiego przyjmowania leków". AI zasugerowała konsultację z lekarzem w sprawie koenzymu Q-10. Wcześniej słyszałem od lekarki, że cynk pomaga na odporność, magnez - na skurcze. AI to potwierdziła. Podsunęła mi również ashwagandhę - na lepszy nastrój i L-teaninę, by chronić tarczycę. Poprosiłem o podanie dawek wymienionych preparatów i pór ich przyjmowania. Wyznaczył mi 10 różnych, więc dociekałem, które suplementy można ze sobą łączyć. Ale i tak najprościej jest mi przyjmować je podczas jednego posiłku, bo potem zapominam o suplementacji - mówi.

Badania krwi wykonuje rzadko, czasem raz na rok. Czyli nie sprawdza, czy poziom witamin i minerałów w organizmie mieści się w normach. Jak tłumaczy, "nie jest prosto dostać się do lekarza, żeby dostać skierowanie, poza tym nie ma na to czasu". Raz, przy okazji wizyty w przychodni z powodu choroby, zapytał lekarkę o zasadność zażywania koenzymu Q-10. Potwierdziła, że to dobra decyzja. - Teraz nawet podwoiłem dawkę, bo taki preparat był akurat w dobrej cenie w sieci. AI zaaprobował ją jako bezpieczną. Zresztą wszystkie dawki przyjmowanych przeze mnie suplementów zaaprobowała jako bezpieczne. Pytałem też o to, jakie produkty - w sensie jakich producentów - są najlepszej jakości - relacjonuje Witold.

Po suplementy sięga już trzy czwarte Polaków 

- Polacy są lekomanami i suplementomanami - stwierdził niedawno dr Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. Na suplementy wydajemy blisko 8 miliardów złotych rocznie, wynika z raportu m.in. firmy PMR Market Experts. Badanie przeprowadzone w lipcu 2024 roku wykazało, że 40 proc. respondentów przyjmuje suplementy codziennie, a 35 proc. stosuje równocześnie kilka rodzajów. To oznacza, że po takie środki regularnie sięga w Polsce aż trzy czwarte dorosłych. Często postępują tak jak Witold, czyli nie konsultują zażywanych preparatów z lekarzem. Nieprawidłowa suplementacja może jednak prowadzić do przedawkowania i niepożądanych skutków ubocznych.

- Zapominamy o interakcji, że niektóre suplementy mogą ze sobą nie zawsze korzystnie współgrać, czyli ich działanie niepożądane, kiedy weźmiemy ich za dużo, może być większe niż korzyść z ich przyjmowania - przestrzegał prof. Chudzik w rozmowie z Joanną Kryńską. Jak wyjaśnił, dopiero biorąc pod uwagę choroby i wyniki badań pacjenta, można podjąć decyzję o rozsądnej suplementacji. Ważne, żeby odbywało się to pod kontrolą lekarza. - Biorąc nawet pozornie niegroźny suplement, możemy zadziałać niekorzystnie, gdy zestawimy go z lekami - dodał.

- I nadmiar leków jest szkodliwy, i nadmiar suplementów, szczególnie niepotrzebnych i przyjmowanych w niekontrolowany sposób - tłumaczy kardiolog.

Dlaczego tak łatwo sami sobie zlecamy magiczne pigułki?

Mówiła o tym m.in. Justyna Pronobis-Szczylik, psycholożka kliniczna i psychoterapeutka psychodynamiczna. Wyjaśniła, że w przypadku pacjentów, którym towarzyszy lęk związany z chorobą, mogą się uruchomić mechanizmy obronne prowadzące do unikania bolesnych myśli i emocji. W efekcie stają się oni bardziej podatni na proste, ale niekoniecznie skuteczne rozwiązania. - Unikanie rzeczywistości blokuje rozwój i pogłębia cierpienie pacjenta - podkreśliła. Chorym często towarzyszy lęk, który osłabia naszą czujność i zdolność do podejmowania świadomych wyborów. Wysoki poziom lęku sprawia, że tracimy poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie - dodała ekspertka. 

- I nadmiar leków jest szkodliwy, i nadmiar suplementów, szczególnie niepotrzebnych i przyjmowanych w niekontrolowany sposób.
prof. Michał Chudzik, kardiolog, CMPK w Warszawie, Szpital Orłowskiego

- Przegrywamy z reklamą. Ona jest obecna wszędzie: i w mediach, i niestety również w aptece. Wchodzimy i widzimy różne kolorowe obrazki, informujące, że na wszystko ma pomóc suplement, a jednocześnie każdy z nas chce być zdrowy. Wydaje nam się, że to jest najprostszy sposób, aby uniknąć chorób. Ale niestety klucz do zdrowia nie leży w ilości przyjmowanych suplementów. (...) To jest droga "na łatwiznę". Aby zadbać o zdrowie, trzeba włożyć bardzo dużo codziennego, systematycznego wysiłku - mówi prof. Chudzik.

OGLĄDAJ: Pomagają w zachowaniu zdrowia i chronią przed chorobami? "Piękna bajka"
Inspekcja Handlowa skontrolowała suplementy diety

Pomagają w zachowaniu zdrowia i chronią przed chorobami? "Piękna bajka"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Słuchamy influencerów zamiast lekarzy?

Dużą rolę w promowaniu suplementów diety odgrywają celebryci i influencerzy. O tym, że dzięki diecie i suplementacji zaleczyła przewlekłą chorobę autoimmunologiczną, przekonywała w maju swoich fanów Doda. Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował się wówczas złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Działalność celebrytów promujących suplementy rzekomo leczące choroby nie różni się od działań szamanów czy szarlatanów. Jedyna różnica między celebrytami a szarlatanami jest taka, że ci pierwsi robią to bardziej profesjonalnie i są rozpoznawalni. Ta kula śniegowa toczy się od dawna, bo suplementy są sprzedawane przez celebrytki od lat, a teraz się po prostu okazało, że to jest naprawdę ogromny biznes - zauważył dr Kosikowski z NIL. Pytany o możliwe konsekwencje takich przypadków, tłumaczył w lipcu, że przy obecnie obowiązujących przepisach działania instytucji mają charakter doraźny - "od pożaru do pożaru". - Jeśli chodzi o przyszłość takich spraw, to tak naprawdę światełkiem w tunelu jest tzw. lex szarlatan, czyli projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. To jest jedyna rzecz, która może spowodować, że część osób się zastanowi, czy chce takie cyrki uprawiać, bo inaczej się tego nazwać nie da - zaznaczył. 

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, trafił już do konsultacji publicznych. Ma on uregulować kwestie praktyk pseudomedycznych i przeciwdziałać dezinformacji medycznej. 

Prawo na to pozwala? 

- Rynek suplementów diety jest bardzo słabo uregulowany już na poziomie unijnym. Regulacje prawne nie są adekwatne do tego, jak on się rozwija. Suplementy diety są, zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, żywnością, w związku z czym nie podlegają badaniom klinicznym. Mają mieć efekt odżywczy lub fizjologiczny, a nie mają być związane z leczeniem chorób, bo do tego służą leki czy wyroby medyczne. Tak to wygląda w teorii - tłumaczył niedawno w rozmowie z tvn24.pl dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny.  

"Suplementowe eldorado". GIS ostrzega
Dowiedz się więcej:

"Suplementowe eldorado". GIS ostrzega

Mimo że leki i suplementy podlegają odrębnym regulacjom prawnym, wspólnym elementem obu tych regulacji jest przede wszystkim zakaz wprowadzania w błąd za pomocą reklamy.  

- Przy suplementach diety pole dla nieuczciwego przedsiębiorcy jest dużo szersze, ponieważ dużo więcej można powiedzieć rzeczy nieprawdziwych o suplemencie niż o leku - wyjaśniał w lipcu Oskar Luty, partner-założyciel Kancelarii Fairfield, specjalizujący się w doradztwie prawnym m.in. dla firm farmaceutycznych, aptek i lekarzy. - Ludzie jednak wiedzą, że lek służy do leczenia i to wprowadzenie w błąd może dotyczyć głównie parametrów, czyli co ten lek dokładnie leczy, jak szybko leczy, jak jest skuteczny. Natomiast przy suplemencie możemy opowiadać naprawdę niestworzone historie. 

Przegrywamy z reklamą. Ona jest obecna wszędzie: i w mediach, i niestety również w aptece. Wchodzimy i widzimy różne kolorowe obrazki, informujące, że na wszystko ma pomóc suplement
prof. Michał Chudzik, kardiolog, CMPK w Warszawie, Szpital Orłowskiego

- Wiele ustaw, w tym ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy też ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, daje podstawy do przypisania odpowiedzialności za komunikację reklamową również wykonawcy, czyli agencji reklamowej, celebrycie itp. Z kolei reżim prawny reklamy leków lub wyrobów medycznych nakłada na firmy ścisłą odpowiedzialność za każdą reklamę prowadzoną na ich zlecenie - podkreślił Luty. 

Inną istotną kwestią są tzw. kryptoreklamy - czyli sytuacja, gdy nadawca komunikatu (np. influencer) ukrywa powiązanie ze swoim reklamodawcą lub kontekst biznesowy, czyli nie ujawnia tego, że ma jakikolwiek interes komercyjny i nie oznacza swojego komunikatu w sposób czytelny dla odbiorców. 

- Jest to wypowiedź, która wprowadza w błąd poprzez sugerowanie, że jest neutralną informacją. Jest to bezprawne i w takiej sytuacji influencer odpowiada prawnie - wyjaśnił Luty. 

Edukacja przede wszystkim

Prezes UOKiK wydał w 2022 r. rekomendacje, w których duży nacisk kładzie się na odróżnianie komunikatów i informowanie odbiorców o tym, co jest reklamą. Niecały rok później prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył łącznie ponad 5 mln zł kary za nieprawidłowe oznaczanie materiałów.

Oskar Luty odniósł się także do słów dr. Kosikowskiego, który zaznaczył, iż walka z reklamami suplementów, które mają leczyć różne choroby, to "gaszenie pożaru za pożarem". - Organy samorządu lekarskiego w ogóle nie mają kompetencji, żeby zwalczać nieuczciwe reklamy leków, tudzież suplementów diety, chyba że są one prowadzone przez lekarzy, co jest rzadkością. Jeżeli chodzi o organy państwa, to jestem zdania, że często jest to walka z wiatrakami - opisał. 

Jak zaznaczył Luty, influencerów w samej polskiej sferze są tysiące, co uniemożliwia skuteczne zwalczanie nieprawidłowej komunikacji każdej osoby. Ponadto influencer może być nieuchwytny i nadawać z innego państwa, co ogranicza praktyczny zasięg polskich organów. Tak, jak np. w przypadku Kourtney Kardashian, amerykańskiej milionerki, która we wrześniu ub.r. wprowadziła na rynek suplementy diety, które miały działać jak analogi GLP-1, czyli leki na otyłość.

Według prawnika, ważne jest teraz edukowanie społeczeństwa. - Chciałbym podkreślić, że to jest mój osobisty pogląd, nie jako prawnika, tylko jako obywatela. Powinniśmy już na etapie szkoły podstawowej tłumaczyć ludziom, jak działają mechanizmy wpływu, jak mogą weryfikować informacje w internecie i filtrować komunikaty. Trzeba nauczyć społeczeństwo obrony przed takimi reklamami, bo zwalczanie tego metodami represyjnymi, będzie bardzo trudne - zaznaczył. - I mówię to zresztą jako nauczyciel: dzieci niekoniecznie powinny wkuwać na pamięć daty historyczne w sytuacji, gdy nikt ich nie uczy, jak sobie radzić w rzeczywistości cyfrowej i z jak dużym dystansem trzeba do tego podchodzić. I taka edukacja to byłby najlepszy środek prewencji, lepszy od setek kar - podkreślił. 

Autorka/Autor: Agnieszka Pióro/zk

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Juan Ci/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowiesuplementy dietyLeki
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Czytaj także:
imageTitle
Stracił Tour de Pologne. Diagnoza poważniejsza, niż się wydawało
EUROSPORT
shutterstock_2213699725
Ogromna kumulacja rozbita. Rekordowa wygrana
BIZNES
Kornelia Wieczorek
Wielki sukces 17-latki z Polski. Trafiła na prestiżową listę magazynu "Time"
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 - terminarz, wyniki i tabele
EUROSPORT
Wybuch w polu kukurydzy
Eksplozja tajemniczego obiektu. Wstępne ustalenia prokuratury
Lublin
ZUS
Zanosiła obiad mężowi, ZUS zażądał 60 tysięcy złotych. "Najbardziej absurdalna wygrana"
BIZNES
imageTitle
Pobudka z kolejnym tytułem? O której gra Iga Świątek
EUROSPORT
Moskwa
Rosja wykorzystuje "bardzo specjalny mechanizm"
BIZNES
Jeden z zatrzymanych w sprawie brutalnego ataku
Kilka godzin "bili łańcuchami, przypalali go i skakali po nim"
Olsztyn
Czekolada
Znaleźli przepis na idealną czekoladę
METEO
Nocne ataki w Ukrainie
Seria ataków, wśród rannych dzieci. "Rosja nie spieszy się z zakończeniem wojny"
Świat
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Cztery osoby zginęły w zderzeniu auta z cysterną. Ustalenia prokuratury
WARSZAWA
Kamery monitoringu zarejestrowały jazdę pirata drogowego
Pirat drogowy szarżę po ulicach zakończył kąpielą w fontannie. Nagranie
Lubuskie
Andrzej Domański
FAŁSZDomański: "wiele ze 100 konkretów zostało zrealizowane". No nie
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Klub pogrążony w żałobie. Zmarł były król strzelców
EUROSPORT
CBZC rozbiło gang handlujący nielegalnymi lekami w sieci
Handlowali lekami w sieci. 11 osób z zarzutami
Opole
pap_20250812_0J6
Nowa broń fiskusa. "Skala zjawiska rośnie"
BIZNES
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Wyłamana brama, antyterroryści w akcji. Dwie osoby zatrzymane
WARSZAWA
Wojsko polskie, polscy żołnierze
Polska "nie wyśle żołnierzy na Ukrainę". Szef MON: mamy inne zadania
Japońska rzeka Ani
Padało tak, że rzeka wystąpiła z brzegów
METEO
Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem. Policja zatrzymała mężczyznę
WARSZAWA
imageTitle
Dalej niż do Nowego Jorku. Wyjątkowy lot na jeden mecz
EUROSPORT
Trądzik
Hejt z powodu trądziku. Jak poradzić sobie z tą chorobą?
Zuzanna Kuffel
urzadzenie
Nadpalone elementy na polu kukurydzy. Tak wygląda jeden z nich
Morski statek ratowniczy (zdjęcie ilustracyjne)
Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna wyłowiony z morza przez załogę pogłębiarki
Trójmiasto
52-latek był objęty sześcioma zakazami prowadzenia pojazdów
Chcieli go zatrzymać do kontroli. Nagle zmienił kierunek jazdy
WARSZAWA
shutterstock_2629400105
Potężne wzrosty, miliardowe wpływy
BIZNES
imageTitle
"Bałtyk 4:0". Do pokonania morza wpław zabrakło niewiele
EUROSPORT
30-latka wjechała rowerem na drogę ekspresową
Rowerzystka na drodze ekspresowej. Nagranie
Wrocław
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
Dwoje pacjentów wypadło z okna szpitala. Jest śledztwo
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica