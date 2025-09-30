"Wysoka samoocena, a w środku kruche ego". Paradoks narcyzmu

Kluczowe fakty:

Narcyzm diagnozowany to poważne zaburzenie osobowości, które często maskuje się m.in. wysokim poczuciem własnej wartości. Jakie są inne cechy charakterystyczne?

Istnieją dwa główne typy narcyzmu. Który częściej dotyka kobiet, a który mężczyzn?

Narcystyczny partner to osoba, która początkowo może wydawać się idealna, szczególnie gdy stosuje tzw. love bombing lub sex bombing. Na czym polegają te strategie?

Osoby z narcyzmem często wykorzystują słabość drugiej osoby i manipulują nią. Czy są sposoby na narcyza w relacji?

Czy i jak cechy narcystyczne zmieniają się z wiekiem?