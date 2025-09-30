"Wysoka samoocena, a w środku kruche ego". Paradoks narcyzmu

Kluczowe fakty:
- Narcyzm diagnozowany to poważne zaburzenie osobowości, które często maskuje się m.in. wysokim poczuciem własnej wartości. Jakie są inne cechy charakterystyczne?
- Istnieją dwa główne typy narcyzmu. Który częściej dotyka kobiet, a który mężczyzn?
- Narcystyczny partner to osoba, która początkowo może wydawać się idealna, szczególnie gdy stosuje tzw. love bombing lub sex bombing. Na czym polegają te strategie?
- Osoby z narcyzmem często wykorzystują słabość drugiej osoby i manipulują nią. Czy są sposoby na narcyza w relacji?
- Czy i jak cechy narcystyczne zmieniają się z wiekiem?
- Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.
Polski psycholog, prof. Marcin Zajenkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnie z prof. Gillesem Gignakiem, otrzymał niedawno Ig Nobla w dziedzinie psychologii. Choć to nagroda, która honoruje odkrycia naukowe wzbudzające uśmiech, docenione zostały rzeczywiste badania, opublikowane w znaczących czasopismach. Dotyczyły tego, w jaki sposób pochwały dotyczące inteligencji mogą wywołać chwilowy, «narcyzm na zawołanie».