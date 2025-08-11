W kapsułkach albo koktajlach. Gwiazdy napędzają modę na jedzenie łożyska

Problem depresji poporodowej Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Muzyk Calvin Harris po narodzinach swojego dziecka przetworzył łożysko na kapsułki i pochwalił się tym w mediach społecznościowych. O spożywaniu łożyska mówiły wcześniej między innymi siostry Kardashian i Sara Boruc.

W sieci można znaleźć różne przepisy z wykorzystaniem łożyska, m.in. receptury na specjalne koktajle.

Osoby, które promują takie postępowanie, uważają, że przynosi korzyści zdrowotne. Czy te tezy mają potwierdzenie w nauce?

Jakie zagrożenia może nieść jedzenie łożyska? Specjalista położnictwa i ginekologii ostrzega.

Popularny szkocki DJ Calvin Harris pokazał niedawno na swoim profilu na Instagramie kilka ujęć z procesu obróbki łożyska tuż po narodzinach swojego dziecka. Wpisał się tym w trend, który na Zachodzie – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – cieszy się sporą popularnością. O spożywaniu własnego łożyska wypowiadały się gwiazdy, między Kim i Kourtney Kardashian, Hilary Duff i – z polskich celebrytek – Sara Boruc, żona bramkarza Artura Boruca. Na anglojęzycznych stronach internetowych można nawet znaleźć przepisy na łożysko – w formie koktajlu, kapsułek, a także dodane do różnych potraw, między innymi do tacosów.

Spożywanie łożyska po porodzie ma nawet swoją specjalną nazwę – placentofagia. Jest powszechnym zachowaniem wśród części ssaków. - Niektóre ssaki roślinożerne, takie jak królik, bawół i krowa, zjadają łożysko w trakcie porodu, wzmacniając więź między matką a potomstwem. Spożywanie łożyska ma im też pomagać w ukryciu się przed drapieżnikami – mówi w rozmowie z tvn24.pl dr hab. n. med. Sławomir Woźniak, specjalista położnictwa i ginekologii z III Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Przypadki spożywania łożyska - w formie sproszkowanej, gotowanej na parze, surowej czy w kapsułkach - przez współczesne kobiety odnotowano w latach 70. XX wieku. Świeżo upieczone mamy wiązały z tym nadzieję na liczne korzyści zdrowotne. Jakie? Placentofagia zdaniem jej propagatorów ma między innymi poprawiać laktację, zwiększać poziom żelaza w organizmie oraz zapobiegać depresji poporodowej i polepszać nastrój. Żadnego z tych domniemanych prozdrowotnych efektów nie potwierdzono jednak do tej pory w badaniach naukowych.

Prof. Woźniak wyjaśnia, że w łożysku, które od 10. tygodnia ciąży wydziela hormony, faktycznie znajduje się estradiol, który ma zastosowanie w leczeniu depresji poporodowej i laktogen łożyskowy, który może poprawiać laktację oraz oksytocyna. - Kiedy poddamy łożysko obróbce termicznej, a mało kto jest chyba na tyle odważny, żeby spożyć je na surowo, to większość z tych prozdrowotnych składników i tak ulegnie zniszczeniu – podkreśla specjalista, zaznaczając, że być może dalsze, randomizowane badania zmienią podejście medycyny akademickiej do tej praktyki, ale na ten moment jedzenie łożyska nie ma ugruntowania w nauce.

Jedzenie łożyska może być niebezpieczne

Mamy już jednak dowody naukowe na coś innego – na obecność substancji szkodliwych w łożysku. – Takie badania, między innymi w ramach doktoratów, były realizowane również w naszej Klinice. Zwykle chodziło w nich o szukanie powiązań między obecnością substancji szkodliwych w łożysku, a porodem przedwczesnym albo zmniejszoną masą urodzeniową płodu. Jedzenie łożyska, kiedy wiemy, że często zawiera ono substancje szkodliwe, jest nielogiczne – mówi prof. Sławomir Woźniak. Dodaje, że łożysko, które pozwala na wymianę produktów energetycznych i budulcowych oraz ich metabolitów pomiędzy krwią matki a krwią płodu, w czasie ciąży działa jako filtr. Przez to może zawierać na przykład różne metale ciężkie takie jak ołów czy kadm w ilościach, które po spożyciu mogą być toksyczne dla zdrowia. Warto mieć to w pamięci, zwłaszcza wiedząc, w jak bardzo zanieczyszczonym środowisku żyjemy.

Ponadto, poporodowe spożywanie łożyska może skończyć się infekcją wirusową, na przykład zakażeniem wirusem Zika, HIV lub wirusowym zapaleniem wątroby typu A, jak wymieniono w publikacji z 2020 roku na łamach czasopisma "Animals". Istnieje też zagrożenie zakażeniem bakteryjnym. Poród nie jest bowiem sterylny, a bakterie mogą rozwinąć się w łożysku także później, jeśli będzie nieodpowiednio przechowywane. W szpitalach traktuje się je jako odpad medyczny. Prof. Woźniakowi przez wiele lat pracy jeszcze nie zdarzyło się, żeby pacjentka chciała zabrać łożysko do domu.

Ginekolog podkreśla, że zarówno na laktację, jak i depresję poporodową medycyna ma lepsze i bardziej bezpieczne sposoby niż jedzenie łożyska, w tym leki, które przeszły restrykcyjny proces rejestracji. Poleca pacjentkom, żeby się ich trzymały.