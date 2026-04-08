Zdrowie

Depresja po narodzinach dziecka? Ten problem nasila się u mężczyzn

Cicha epidemia depresji. Leki przyjmuje prawie dwa miliony Polaków
Problemy ze zdrowiem psychicznym w okresie okołoporodowym to nie tylko domena matek. Oczekiwanie na potomstwo i jego narodziny mają istotne konsekwencje także dla kondycji ojców. Naukowcy przeanalizowali częstość leczenia zaburzeń psychicznych u mężczyzn przed, w trakcie i po ciąży partnerki. Do jakich wniosków doszli?
Kluczowe fakty:
  • Analiza pokazała, że liczba rozpoznań depresji i zaburzeń związanych ze stresem wzrasta u mężczyzn dopiero około roku po narodzinach dziecka.
  • W okresie ciąży partnerki i tuż po porodzie mężczyźni rzadziej zgłaszają się po pomoc, a objawy depresji mogą być przez nich tłumione lub ukrywane.
  • Objawy depresji u mężczyzn mogą różnić się od tych występujących u kobiet. W jaki sposób?
  • Podobny schemat dotyczy także zaburzeń lękowych oraz problemów z używaniem substancji psychoaktywnych.

Mężczyźni rzadziej otrzymują diagnozy zaburzeń psychicznych w czasie ciąży partnerki i w pierwszych miesiącach po porodzie. Po około roku rośnie jednak liczba rozpoznań depresji i zaburzeń związanych ze stresem, co sugeruje narastanie obciążenia emocjonalnego - wykazały badania naukowców z Karolinska Institutet (Szwecja) oraz Sichuan University (Chiny).

Tę niebezpieczną chorobę myli się z depresją. Pierwsze objawy na długo przed czterdziestką
Dowiedz się więcej:

Tę niebezpieczną chorobę myli się z depresją. Pierwsze objawy na długo przed czterdziestką

Badacze wzięli pod lupę ponad 1,09 mln szwedzkich ojców, których dzieci urodziły się w latach 2003-2021. Wnioskami z obserwacji podzielili się na łamach "JAMA Network Open". Zauważyli, że w czasie ciąży partnerki i we wczesnym okresie po narodzinach dziecka u mężczyzn rzadziej niż przed poczęciem rozpoznawano jakiekolwiek zaburzenia psychiczne. Później wskaźniki te wracały do poziomu sprzed ciąży.

Zmiana psychiczna i społeczna

"Choć okres okołoporodowy stanowi krytyczne okno dla zdrowia psychicznego, badania i uwaga kliniczna koncentrują się głównie na matkach. Jednak problemy ze zdrowiem psychicznym u ojców w okresie okołoporodowym są powszechne i mają istotne konsekwencje, a ich związek z dobrostanem matki i rozwojem dziecka jest wyraźny" - przekonują autorzy badania.

Jak tłumaczą, chociaż mężczyźni nie przechodzą takich samych zmian fizjologicznych i hormonalnych jak kobiety w czasie ciąży i porodu, to jednak przejście do ojcostwa oznacza znaczną zmianę psychologiczną i społeczną.

Testosteron: hormon siły, nastroju i energii. Kiedy warto się zbadać?
Dowiedz się więcej:

Testosteron: hormon siły, nastroju i energii. Kiedy warto się zbadać?

- Przyjęcie roli ojca często wiąże się zarówno z pozytywnymi doświadczeniami, jak i z szeregiem nowych czynników stresu. Wielu mężczyzn ceni sobie bliskie chwile z dzieckiem, ale jednocześnie ich relacja z partnerką ulega zmianie, jakość snu się pogarsza, a to może zwiększać ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym - skomentowała jedna z autorek badania, doktorantka Jing Zhou.

"Ten opóźniony wzrost bardzo nas zaskoczył"

Autorzy podkreślili, że u młodych ojców nie zaobserwowano wyraźnego, szybkiego wzrostu diagnoz tuż po porodzie - co jest charakterystyczne dla matek, które często doświadczają depresji poporodowej. Zamiast tego wzrost ryzyka pojawiał się później. Może to oznaczać, że obciążenie psychiczne związane z ojcostwem narasta stopniowo wraz z nowymi obowiązkami, zmęczeniem, stresem i zmianami w życiu rodzinnym. - Taki opóźniony wzrost częstości występowania depresji bardzo nas zaskoczył. Podkreśla on potrzebę czujniejszego zwracania uwagi na sygnały pogarszającego się zdrowia psychicznego u ojców kilka miesięcy po narodzinach dziecka - dodał kolejny współautor publikacji prof. Donghao Lu.

Diagnoza za cztery tysiące to początek. Ile trzeba zapłacić, by dziecko w spektrum mogło się rozwijać?
Dowiedz się więcej:

Diagnoza za cztery tysiące to początek. Ile trzeba zapłacić, by dziecko w spektrum mogło się rozwijać?

Zdaniem badaczy zaobserwowana prawidłowość może być wynikiem dwóch nakładających się na siebie mechanizmów: rzeczywistych zmian stanu psychicznego jakiś czas po pojawianiu się na świecie potomka oraz opóźnień w zgłaszaniu się po pomoc wśród młodych ojców. Część z nich może nie mieć przestrzeni na szukanie wsparcia w czasie ciąży partnerki i krótko po porodzie, dlatego ich trudności ujawniają się w statystykach dopiero po wielu miesiącach.

Męska depresja bywa ukrywana

Po czym w ogóle rozpoznać depresję? Wiele osób wciąż nie potrafi rozpoznać pierwszych objawów choroby, także dlatego, że mogą wydawać się codzienne i zwyczajne. - Powinien nas zaniepokoić obniżony nastrój utrzymujący się codziennie przez na przykład dwa tygodnie przez większość dnia. Do tego dochodzi utrata przyjemności, tzw. anhedonia, czyli nic już nas nie cieszy. To, co kiedyś dawało radość, przestaje mieć znaczenie: spacer z psem, gra w piłkę, nawet ulubiona gra komputerowa. Do tego dochodzi brak energii i nawet najprostsze czynności stają się wysiłkiem. Pojawia się trudność ze wstaniem z łóżka, a rozpoczęcie dnia zajmuje znacznie więcej czasu niż zwykle. To można uznać za trzy podstawowe objawy depresji - mówił w rozmowie z tvn24.pl Marcin Dybuk, autor wydanej niedawno książki "Chłopaki nie płaczą. Chłopaki z okien skaczą. Poradnik ratujący życie" .

Pod maską siły. Co naprawdę czują mężczyźni w kryzysie psychicznym
Dowiedz się więcej:

Pod maską siły. Co naprawdę czują mężczyźni w kryzysie psychicznym

"U mężczyzn bywa tak, że oni nie ujawniają swojego smutku, tłumią go i w którymś momencie wybuchają" - zauważa psychiatra dr hab. Krajewski-Siuda w swojej książce "Męska depresja. Jak rozbić pancerz".

Lekarze zwracają uwagę, że u mężczyzn problemy psychiczne mogą objawiać się nieco inaczej niż u kobiet, ale żadnych nie można bagatelizować. - Występują takie objawy, które mogą nam się z depresją nie kojarzyć. To może być złość, to może być pracoholizm, to mogą być wybuchy agresywne – mówił już kilka lat temu w programie "Polska i Świat" psychiatra dr hab. Sławomir Murawiec.

Eksperci podkreślają, że problemy psychiczne mężczyzn są dużo rzadziej diagnozowane i ciągle pozostają społecznym tabu. - Mężczyzna, który przyzna się do słabości często napotyka albo postawę oceniającą, albo zachęty w stylu: nie rozklejaj się, weź się w garść – mówił psychiatra dr hab. Sławomir Murawiec.

Skala problemu może być większa

Badanie pokazało też, że podobny schemat dotyczył zaburzeń lękowych oraz problemów związanych z używaniem alkoholu i narkotyków - ich częstość najpierw spadała, a później wracała do wcześniejszego poziomu. Naukowcy podkreślili, że przeprowadzona analiza obejmowała wyłącznie przypadki klinicznie zdiagnozowane, co oznacza, że rzeczywista skala problemu może być większa. W ich opinii należy uważniej obserwować wszelkie sygnały pogorszenia stanu psychicznego u ojców nawet po roku od narodzin dziecka. - Dzięki zidentyfikowaniu okresów większej podatności na problemy psychiczne lekarze będą mogli oferować im skuteczniejsze wsparcie - powiedziała Jing Zhou. Jak dodała, depresja poporodowa jest omawiana głównie w kontekście matek, tymczasem dobrostan ojców jest równie istotny dla funkcjonowania całej rodziny.

Fundacja TVN rusza z programem dofinansowania psychoterapii
Dowiedz się więcej:

Fundacja TVN rusza z programem dofinansowania psychoterapii

Źródło: PAP, tvn24.pl

Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki płodu. Miały leżeć w śmietniku
Rzeszów
BHDN_NA-80TU_TX_ FIERY MOTORCYCLE _f1b14fb1-2538-49a3-b535-3b51536d2e7e-0013
Motocykl w ogniu, tuż obok dzieci. "Nie mogłem w to uwierzyć"
Świat
imageTitle
Wielka wpadka odzieżowego giganta. Przyznał się do błędu
EUROSPORT
Martwy delfin w Jarszewku
Martwy delfin nad Zalewem Szczecińskim
METEO
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
WARSZAWA
imageTitle
Polka uwikłana w wypadek tuż przed finiszem
EUROSPORT
O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna
13-latka zaatakowana w drodze do szkoły. Wyrok dla napastnika
Kraków
Donald Trump w Białym Domu
Co po pięciu tygodniach wojny naprawdę osiągnął Trump?
Świat
Arabia Saudyjska, Rijad. Widok na miasto, centrum miasta
Co z zawieszeniem broni? Kolejne kraje informują o dronach
RELACJA
Uczniowie opuścili mury szkoły. Uczą się zdalnie (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w szkołach. Tusk o działaniach po programie TVN24
Polska
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata
Branża bije rekordy. Ostry wzrost przychodów
BIZNES
Jedna przepychanek z kontrolerami
Butelką, nożem i gazem. "To narastająca agresja"
Wrocław
imageTitle
Świątek haruje przed turniejem. "Mnóstwo satysfakcji"
EUROSPORT
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
WARSZAWA
Donald Trump
Trump ma nowy plan. "To sposób na zabezpieczenie cieśniny"
BIZNES
Peanut stracił prawie cały nos
Stracił prawie cały nos. "Byliśmy zdruzgotani"
METEO
haker shutterstock_2514086981
Ta AI ma być idealną pomocą dla hakerów. Dostaną ją tylko wybrani
BIZNES
imageTitle
Arena olimpijska w ogniu
EUROSPORT
Skutki izraelskiego ataku na Bejrut (08.04.2026)
"Największy atak" Izraela. "Setki ofiar"
Świat
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Osiek Włostybory w powiecie sierpeckim doszło zderzenia karetki z szynobusem
Ambulans zderzył się z szynobusem, utrudnienia na kolei
WARSZAWA
47-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
"Akademia gwałtu". Polak zatrzymany po reportażu CNN
Lublin
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zmiana w cieśninie Ormuz po słowach Trumpa
BIZNES
Chłodno, śnieg, deszcz
Quirin przyniesie jeszcze więcej chłodu. W części Polski spadnie śnieg
METEO
Lufthansa, samolot Airbus A321
Nawet po otwarciu cieśniny, przywrócenie dostaw "zajmie jeszcze kilka miesięcy"
BIZNES
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
WARSZAWA
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
"Cykada" - nowy subwariant Omikrona. Bardziej zaraźliwy dla dzieci
Zdrowie
Capri we Włoszech (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy zakaz na słynnej wyspie. Ma związek z turystami
Świat
Małgorzata Manowska
"Nie spełniła obowiązku". Kara pieniężna dla pierwszej prezes
Polska
Pożar hali pod Czosnowem
Duży pożar przy krajowej "7" pod Warszawą
WARSZAWA
Arabella Stanton, Dominic McLaughlin i Alastair Stout
Tak powstaje nowy serial o "Harrym Potterze"
Kultura i styl
