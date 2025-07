Co łączy nurkowanie z lataniem? To bolesna sprawa

"Najczęściej ludzie toną w zbiornikach niestrzeżonych, ale tam, gdzie pływanie nie jest zakazane" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Barotrauma, czyli uraz ciśnieniowy to problem, który może wystąpić zarówno u osób nurkujących, jak i podróżujących samolotem.

Kiedy wzrasta ryzyko powstania urazu ciśnieniowego i jak mu zapobiec?

Laryngolog podpowiada, co można zrobić, żeby wyrównać ciśnienie w uszach.

- Wspólny mianownik latania i nurkowania to przede wszystkim szybka zmiana ciśnienia panującego wokół - mówi w rozmowie z tvn24.pl laryngolog, profesor Mirosław Szczepański i wyjaśnia, że w normalnych warunkach, czyli na powierzchni ziemi, ciśnienie otoczenia to 1 atmosfera. Kiedy się wznosimy (jak ma to miejsce podczas startu samolotu lub wynurzania z wody) - ciśnienie spada, a kiedy opadamy (jak podczas lądowania lub zanurzania) - rośnie. - Przyjmuje się, że na głębokości dziesięciu metrów panują już dwie atmosfery ciśnienia. To jest tyle, ile pompujemy w kołach, czyli bardzo dużo. Potrzebujemy więc wyrównać ciśnienie - wyjaśnia profesor Mirosław Szczepański.