Zdrowie

Centralna e-rejestracja z podpisem prezydenta. Co się zmieni od stycznia?

kobieta z telefonem
Co z karami za nieodwoływanie wizyt?
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą centralną e-rejestrację w publicznej ochronie zdrowia. Scentralizowanie zapisów na wizyty ma pomóc w rozwiązaniu problemu kolejek i ułatwić życie pacjentom. Od początku roku system obejmie kardiologię oraz badania profilaktyczne w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy. Potem ma być stopniowo rozszerzany na kolejne świadczenia, a w 2029 roku objąć całą publiczną ochronę zdrowia.
Kluczowe fakty:
  • Celem centralnej e‑rejestracji jest skrócenie kolejek do lekarzy, lepsze zarządzanie zapisami na wizyty oraz ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń.
  • Pacjenci będą mogli zapisać się na wizytę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub tradycyjnie - osobiście, telefonicznie lub mailowo u świadczeniodawcy. Będzie można wskazać preferowaną datę, miejsce, lekarza i placówkę. System zaproponuje najbliższy pasujący termin.
  • W pierwszym etapie - od 2026 roku - system obejmie trzy obszary: kardiologię oraz badania profilaktyczne w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy. Zakres e‑rejestracji będzie z czasem rozszerzany o kolejne świadczenia, aż obejmie całą publiczną ochronę zdrowia do końca 2029 roku.
  Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza w publicznej ochronie zdrowia system centralnej elektronicznej rejestracji. Zgodnie z nowelą na wizytę do lekarza w ramach centralnej rejestracji będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub bezpośrednio u świadczeniodawcy - osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Dodatkowe opcje dla pacjentów

Podczas zgłoszenia pacjent będzie mógł zaznaczyć swoje oczekiwania, np. wskazać preferowaną datę i miejsce wizyty, konkretnego lekarza lub konkretną placówkę. System sam zaproponuje najbliższe możliwe terminy. Będą one przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, sytuacją zdrowotną pacjenta, jego uprawnieniami (np. prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością) oraz wybranymi kryteriami. Ten system nie zlikwiduje jednak możliwości osobistej rejestracji w placówkach ochrony zdrowia.

773 tysiące wizyt przepadło w pół roku. Pacjenci wciąż zapominają o odwoływaniu terminów
773 tysiące wizyt przepadło w pół roku. Pacjenci wciąż zapominają o odwoływaniu terminów

- Każdy z pacjentów będzie mógł, tak jak dotychczas, przyjść do placówki i poprosić o umówienie się na podstawie skierowania lub bez skierowania, jeżeli takie skierowanie na świadczenie nie jest wymagane. Ale dodatkowo będzie mógł to zrobić również poprzez Internetowe Konto Pacjenta - wyjaśniał podczas wrześniowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia Wojciech Demediuk, dyrektor Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Czy skrócą się kolejki?

System ma usprawnić zarządzanie kolejką oczekujących na wizytę. W zakresie każdego świadczenia opieki zdrowotnej wprowadzona zostanie wspólna kolejka. W przypadku braku dostępnego terminu wizyty pacjent będzie umieszczany w centralnym wykazie oczekujących, a nie - jak obecnie - na listach oczekujących prowadzonych osobno przez każdą placówkę. Pacjent pozostanie w centralnym wykazie oczekujących do czasu pojawienia się dostępnego wolnego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, spełniającego określone przez niego kryteria.

"System jest poplątany i chaotyczny". Nowa ministra zdrowia zabiera głos
"System jest poplątany i chaotyczny". Nowa ministra zdrowia zabiera głos

Podczas prac legislacyjnych nad nowelizacją padały pytania o to, czy przewiduje się system karania osób, które nie odwołują wizyt, z których nie skorzystają. Resort nie przewiduje takich praktyk. - Karą za nieodwołanie wizyty jest przepadnięcie terminu. Taki pacjent trafia na koniec kolejki. Natomiast, jeżeli odwoła taką wizytę, trafia na początek kolejki, bo brany jest pod uwagę czas jego oczekiwania. Czyli istnieje mechanizm dopingujący pacjentów do tego, żeby zwalniali wizyty, jeżeli one mają nie dojść do skutku - powiedział Demediuk.

Tymczasem jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, w ubiegłym roku nieodwołanych zostało 1,5 miliona wizyt, na które pacjent nie przyszedł. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku było ich 773 tysiące. - Z tego 300 tysięcy to sama kardiologia (objęta centralną e-rejestracją - red.) - powiedział pod koniec października, podczas inauguracji czwartej edycji kampanii "Odwołuję, nie blokuję", wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Z danych za ubiegły rok opublikowanych przez Fundację Watch Health Care w Barometrze WHC wynika, że średni czas oczekiwania na wizytę u kardiologa to prawie 5 miesięcy.

E-rejestracja "ratuje" terminy wizyt. Kiedy wejdzie w życie w całej Polsce?
E-rejestracja "ratuje" terminy wizyt. Kiedy wejdzie w życie w całej Polsce?

Kiedy centralna e-rejestracja obejmie cały system?

Na początek, czyli od 2026 roku, centralna elektroniczna rejestracja będzie dotyczyć świadczeń z dziedziny: kardiologii, profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy. Zakres usług będzie stopniowo rozszerzany na inne świadczenia opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia do końca czerwca 2026 roku placówki medyczne będą miały czas na włączenie się do systemu centralnej elektronicznej rejestracji. Po 1 lipca 2026 roku działanie w ramach centralnej rejestracji dla wskazanych świadczeń opieki zdrowotnej będzie obowiązkowe. MZ chce, aby wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) były w centralnej e-rejestracji od 31 grudnia 2029 roku.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/zk

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZdrowieOchrona zdrowiaResort zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaPrezydent RP
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
