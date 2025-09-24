Logo strona główna
Zdrowie

Będzie miliard złotych dla szpitali. Ministra Zdrowia przedstawiła priorytety działania

Blisko miliard złotych w ramach Funduszu Medycznego na wsparcie procesu reformującego szpitalnictwo zapowiedziała w środę przed sejmową komisją zdrowia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. - Chcemy z naszą pracą wpisać się w to, co jest dla nas wszystkich najważniejsze - zadeklarowała. Wśród priorytetów resortu wymieniła między innymi opiekę kardiologiczną oraz cyfryzację ochrony zdrowia. Co jeszcze?
Kluczowe fakty:
  • Ministerstwo Zdrowia określiło trzy główne obszary działania na najbliższe dwa lata. Co się kryje pod hasłami "Zdrowy szpital, bezpieczny pacjent", "Zdrowe serce, zdrowe mózgi" i "Cyfryzacja ochrony zdrowia"?
  • Wiceminister Tomasz Maciejewski poinformował m.in. o wdrożeniu programu wczesnej diagnostyki raka płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej.
  • Zapowiedziano też zmiany w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek i położnych, o które środowisko pielęgniarskie starało się od około 20 lat. MZ przewiduje nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do stycznia 2026 roku.
  • Ministra zdrowia zadeklarowała kontynuację programu in vitro oraz nad projektem ograniczającym dostępność alkoholu.
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła w Sejmie główne założenia i plany Ministerstwa Zdrowia. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia szefowej resortu towarzyszyli wiceminister Katarzyna Kacperczyk, która odpowiada za cztery departamenty (bezpieczeństwa, oceny inwestycji, polityki lekowej i farmacji i współpracy międzynarodowej), z naciskiem na kontynuację działań w ramach KPO, wiceminister Katarzyna Kęcka zajmująca się dialogiem społecznym, kształceniem, rozwojem kadr i zdrowiem publicznym oraz wiceminister Tomasz Maciejewski odpowiedzialny za opiekę koordynowaną, lecznictwo, analizy, strategię oraz e-cyfryzację.

- Chcemy rozmawiać o faktach, a faktem jest to, że mamy miliard na inwestycje - zadeklarowała Sobierańska-Grenda, wśród priorytetów wymieniając obszar "Zdrowy szpital, bezpieczny pacjent", pod którym kryje się restrukturyzacja i zwiększanie efektywności podmiotów leczniczych. - Chcemy się z naszą pracą wpisać w to, co dla nas wszystkich jest najważniejsze - mówiła, wskazując demografię i starzenie się społeczeństwa, wyzwania finansowe, zagrożenia geopolityczne i nowe technologie jako główne wyzwania resortu.

Trzy główne priorytety

Ministra zdrowia przedstawiła kluczowe priorytety Ministerstwa Zdrowia, zgodne z priorytetami Rady Ministrów. To wspomniany "Zdrowy szpital, bezpieczny pacjent", "Zdrowe serce, zdrowe mózgi" - zadania związane z poprawą opieką kardiologiczną i neurologiczną oraz "Cyfryzacja ochrony zdrowia".

Powstała w ramach priorytetu "Zdrowy szpital, bezpieczny pacjent" nowa ustawa o reformie szpitali, została już podpisana przez prezydenta. Ma zachęcić regiony do korzystania z możliwości konsolidacji placówek medycznych. - My cały czas przyglądamy się zmianom w otoczeniu, temu, co jest nam potrzebne, siadamy i rozmawiamy. I do takiego dialogu będę zachęcała - zadeklarowała, tłumacząc, że ważne jest układanie mapy potrzeb zdrowotnych we współpracy z płatnikiem, wojewodami i organami założycielskimi. - Dla niektórych regionów oznacza to silną konsolidację, dla innych koordynację i współpracę. Przykład województwa warmińsko-mazurskiego pokazuje, że długofalowa polityka i współpraca mogą doprowadzić do stworzenia efektywnej sieci szpitali - tłumaczyła Sobierańska-Grenda.

Ministra zadeklarowała, że w ramach Funduszu Medycznego Ministerstwo Zdrowia ma zamiar przeznaczyć blisko miliard złotych na finansowanie inwestycji i zakup sprzętu, zgodnych ze zmianami reorganizacyjnymi. Prowadzone są również rozmowy z BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) i Ministrem Finansów na temat dodatkowych narzędzi finansowych w postaci pożyczek.

Cyberbezpieczeństwo, KSK i KSO

- Nie zapominamy o onkologii i ona jest jednym z naszych priorytetów. Jednak pamiętajmy, że liczba osób, którą z powodu chorób układu krążenia tracimy z rynku pracy, czy wręcz z życia codziennego, jak również problemy natury zdrowia emocjonalnego, które teraz nas dotykają w szczególny sposób, na pewno będą naszym celem i dlatego też kolejny program to będzie rozwój skoordynowany opieki neurologicznej - mówił z kolei wiceminister zdrowia dr Tomasz Maciejewski. Do głównych celów opieki zdrowotnej zaliczył także wdrożenie narzędzi medycyny cyfrowej (w tym e-rejestrację), wykorzystanie sztucznej inteligencji m.in. do diagnozowania i zarządzania zdrowiem pacjenta oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia.

- Istotny jest problem europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia i stworzenie ram funkcjonowania tej dyrektywy unijnej na terenie Polski, ale również współpracy międzynarodowej i odpowiedniego wykorzystywania i zabezpieczania też danych. Również po to, żeby wszyscy, którzy podróżują, mogli spokojnie korzystać z recepty, z porady i żeby zespół ratownictwa w innym kraju wiedział, jaki jest nasz problem zdrowotny, udzielił nam właściwej pomocy i nie tracił też czasu na szukanie i dopytywanie się, co z nami się dzieje - wyjaśniał Maciejewski.

Zapowiedział także zmiany w rozporządzeniach koszykowych, obejmujące m.in. program wczesnej diagnostyki raka płuca (przy wykorzystaniu niskodawkowej tomografii komputerowej), opiekę nad kobietą ciężarną, wdrożenie standardów żywienia pacjentów w szpitalach (program "Zdrowy posiłek"), nowe świadczenia gwarantowane w rehabilitacji leczniczej, nowe procedury w opiece paliatywnej i hospicyjnej oraz wdrożenie Krajowej Sieci Kardiologicznej i Onkologicznej.

Zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

- Od wielu lat mówi się o kadrach medycznych i o tym, że mamy niedostatek kadr medycznych, w związku z tym będziemy pracowali i nowelizowali ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty i tutaj przede wszystkim chodzi o wzmocnienie szkolenia specjalizacyjnego w ramach modułu podstawowego, usprawnienie mechanizmów weryfikacji wiedzy i umiejętności lekarzy, optymalizację dystrybucji miejsc rezydenckich, uwzględniającą wyzwania związane z nierównym dostępem do lekarzy w poszczególnych rejonach kraju - zapowiedziała wiceministra Katarzyna Kęcka.

Szykują się też zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. - Przede wszystkim chodzi o wprowadzenie systemowych zmian w kształceniu przed i podyplomowym, w tym obowiązek doskonalenia zawodowego i wprowadzenie punktów edukacyjnych. Chyba nie muszę Państwu mówić, że jeśli chodzi o środowisko pielęgniarskie, to bodajże od 20 lat mówi się o wprowadzeniu punktów edukacyjnych wzorem innych zawodów medycznych. Mamy bardzo duży bałagan kompetencyjny w środowisku pielęgniarek położnych, co również skutkuje nam problemami, jeśli chodzi o ustawę wynagrodzeniową - dodała Kęcka. Wiceministra poinformowała również o planowanej nowelizacji ustawy o niektórych zawodach medycznych, w tym rozszerzenie katalogu zawodów objętych ustawą np. o logopedę klinicznego.

Kęcka zwróciła też uwagę na problemy demograficzne, które wpływają na dostępność kadr medycznych w Polsce, co przejawia się dysproporcjami w regionach. - To znaczy, że na przykład województwo warmińsko-mazurskie, województwo opolskie i województwo lubulskie, mają najniższą liczbę lekarzy na 100 tysięcy ludności, a w województwie pomorskim jest najniższa liczba pielęgniarek na 100 tysięcy ludności - wyjaśniała wiceministra. Według resortu widoczny jest systematyczny, choć niewielki, wzrost liczby pielęgniarek i lekarzy na 100 tys. mieszkańców.

Zmiany w ratownictwie medycznym i nowa polityka lekowa

Katarzyna Anna Kacperczyk, odpowiedzialna w MZ za cztery departamenty (bezpieczeństwa, oceny inwestycji, polityki lekowej i farmacji i współpracy międzynarodowej), poruszyła kwestię nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, przyjętą w tym roku. - Ustawa przewiduje rozwój- i trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego typu P, również jednostki motocyklowe. Są bardzo szczegółowe wymagania, które dotyczą tych jednostek zespołów ratownictwa medycznego. One będą wdrażane. Ministerstwo również przewidziało i zostało uruchomione wsparcie psychologiczne, szkolenie z samoobrony, technik deeskalacyjnych dla członków i załóg zespołów ratownictwa medycznego, wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w naziemnych zespołach ratownictwa medycznego i wpisanie ratownictwa medycznego w plany obronnościowe państwa - mówiła wiceministra Katarzyna Anna Kacperczyk.

Jak poinformowała, na modernizację infrastruktury ratownictwa medycznego, budowę i rozbudowę dyspozytorni we wszystkich 16 województwach przeznaczono ponad 113 milionów zł, na modernizację lądowisk -126 mln zł, na zakup śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) - 450 mln, a na budowę bazy HENC oraz symulatory dla LPR - ponad 178 mln.

Kacperczyk przedstawiła także cele i działania Nowej Polityki Lekowej Państwa, przygotowanej w odpowiedzi na zmieniający się kontekst globalny i europejski bezpieczeństwa lekowego, zagrożenia kryzysowe, oraz rozwój nowych technologii. Wśród kluczowych obszarów są tu wspieranie innowacji i poprawa atrakcyjności inwestowania w Polsce oraz wzmacnianie odporności systemu i bezpieczeństwa lekowego poprzez wsparcie krajowych producentów i produkcji. Założenia przygotuje zespół w Ministerstwie, ale dokument będzie wypracowywany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, pacjenckimi i stowarzyszeniami branżowymi.

W obszarze Polityki Lekowej są także inne projekty ministerstwa takie jak realizacja jednej recepty w kilku aptekach (ma poprawić dogodność dla pacjentów, zmniejszyć problemy z dostępnością leków oraz ułatwić rozliczanie recept dla płatnika) czy nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne (wdraża wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący reklamy aptek).

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało też kontynuację realizacji programu leczenia niepłodności metodą in vitro, dalsze prace nad wprowadzeniem całkowitego zakazu używania papierosów elektronicznych jednorazowego użytku oraz nad projektem ograniczającym dostępność alkoholu, przekazanym w marcu do konsultacji społecznych.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: sejm.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: sejm.gov.pl

ZdrowieResort zdrowiaJolanta Sobierańska-GrendaSejm
Anna Bielecka
Anna Bielecka
