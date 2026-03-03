To u nas wciąż towar luksusowy. "My nawet nie wiemy, że mogłoby być lepiej"

Polska na dnie rankingu Atlasu Antykoncepcji. Komentarze ekspertów Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Niska lokata Polski w Atlasie Antykoncepcji to efekt wieloletnich zaniedbań systemowych, twierdzą eksperci.

Dlaczego skrócenie ścieżki dostępu do "tabletki po" to ich zdaniem rozwiązanie "fikcyjne"?

W Polsce antykoncepcja wciąż nie jest traktowana jak normalna część opieki zdrowotnej - uważają działaczki SEXEDPL. Tymczasem nowoczesne metody hormonalne to "potężne narzędzie terapeutyczne".

W Polsce brakuje między innymi oficjalnej, państwowej platformy informacyjnej na temat antykoncepcji.

Najnowsza edycja "Contraception Policy Atlas of Europe 2026", zaprezentowana 24 lutego w Brukseli, przynosi gorzką diagnozę stanu polskiej opieki zdrowotnej. Choć Polska po sześciu latach przestała być "czerwoną latarnią" kontynentu, ale jej pozycja na piątym miejscu od końca (wyprzedzając jedynie Słowację, Węgry, Turcję i Rosję) nie daje powodów do dumy. Podczas debaty zorganizowanej przez Fundację SEXEDPL eksperci podkreślali, że niska lokata to efekt wieloletnich zaniedbań systemowych: braku refundacji, ograniczonej dostępności specjalistów oraz silnych napięć ideologicznych wokół zdrowia reprodukcyjnego. W roku ogłoszonym Rokiem Profilaktyki Zdrowotnej, temat ten staje się papierkiem lakmusowym dla podejścia państwa do podmiotowości kobiet.

- Antykoncepcja to nie tylko unikanie niechcianej ciąży, to sposób na dbanie o zdrowie - brzmiało główne przesłanie konferencji.

Pozorny awans: NGO-sy wyręczają państwo

Nieco lepsza w tym roku pozycja Polski w rankingu nie jest wynikiem przełomowej reformy ustawowej czy nagłego wprowadzenia powszechnej refundacji. Jak wskazują autorzy Atlasu, kluczowa okazała się zmiana metodologii przyznawania punktów. W edycji 2026 znaczenie jakości informacji dostępnej online wzrosło drastycznie - z 9,45 proc. do aż 28 proc. całkowitej oceny. Doceniono aktywność silnych organizacji pozarządowych, takich jak Fundacja SEXEDPL, które poprzez rzetelne strony informacyjne i edukację w sieci realnie podniosły wynik kraju, wypełniając lukę pozostawioną przez instytucje publiczne.

Drugim czynnikiem wpływającym na punktację był trwający od maja 2024 roku pilotażowy program antykoncepcji awaryjnej, umożliwiający farmaceutom wystawianie recept. Choć skrócenie ścieżki dostępu do "tabletki po" oceniono pozytywnie ze względu na kluczowe znaczenie czasu dla jej skuteczności, Martyna Wyrzykowska, wiceprezeska SEXEDPL, określiła to rozwiązanie mianem "fikcyjnego". Pilot dotyczy bowiem wyłącznie aptek mających umowę z NFZ i zależy od tego, czy dany punkt w ogóle posiada lek na stanie. Bez trwałych zmian systemowych Polska pozostanie w dolnej części tabeli, a jej obecny awans jest w dużej mierze statystycznym odbiciem determinacji sektora pozarządowego.

"To nie brak pieniędzy, to brak priorytetów"

W Polsce dostęp do antykoncepcji wciąż zależy od zasobności portfela. System ochrony zdrowia nie oferuje refundacji środków dla dorosłych kobiet, co przerzuca całą odpowiedzialność finansową na obywatelki. Anja Rubik, prezeska Fundacji SEXEDPL, zauważa wprost: - W Polsce antykoncepcja wciąż nie jest traktowana jak normalna część opieki zdrowotnej. Podczas gdy europejscy liderzy, tacy jak Francja (97,9 proc.) czy Wielka Brytania (95,8 proc.), zapewniają powszechną refundację, w tym dla młodych osób do 26. roku życia, polskie pacjentki muszą płacić za wszystko same.

Na pytanie, czy polskiego państwa nie stać na taki wydatek, eksperci odpowiedzieli jednogłośnie: "To mit!". Dr Rafał Zadykowicz, ginekolog-położnik z WUM, zwrócił uwagę na pułapkę kosztową metod długoterminowych (LARC), takich jak wkładki domaciczne czy implanty. Choć medycznie i ekonomicznie są one najkorzystniejsze w perspektywie lat, wymagają jednorazowego, wysokiego wydatku, na który nie każdą kobietę stać. Obecna polityka Ministerstwa Zdrowia, finansująca jedynie procedurę założenia wkładki, ale nie koszt samego urządzenia, w praktyce pozbawia pacjentki realnego wyboru. To zjawisko najmocniej uderza w kobiety z mniejszych miejscowości i o niższym statusie materialnym, utrwalając rażące nierówności społeczne.

Antykoncepcja: Od endometriozy po menopauzę

Debata publiczna w Polsce często spycha antykoncepcję na margines ideologii, zapominając o jej fundamentalnym znaczeniu medycznym. Dr n. med. Agnieszka Nalewczyńska, specjalistka profilaktyki zdrowotnej, podkreśla, że nowoczesne metody hormonalne to przede wszystkim potężne narzędzie terapeutyczne. Są one niezbędne w leczeniu endometriozy, adenomiozy, bolesnych miesiączek, obfitych krwawień czy migren okołomiesiączkowych. Z perspektywy klinicznej antykoncepcja jest istotna na każdym etapie życia kobiety, w tym również w okresie menopauzy.

- Dla mnie antykoncepcja to był największy game changer. Pierwszy raz kobiety mogły decydować o swojej płodności - mówiła dr Nalewczyńska, wskazując na aspekt autonomii i podmiotowości. Niestety, dominacja perspektywy światopoglądowej nad medyczną sprawia, że w Polsce wciąż pokutują szkodliwe mity, np. o rzekomej trwałej niepłodności po stosowaniu hormonów czy o tym, że refundacja antykoncepcji miałaby zwiększać "rozwiązłość". Eksperci apelują o odideologizowanie tematu i uznanie go za standardowy element profilaktyki zdrowotnej.

Polska vs Azerbejdżan

Kolejnym obszarem zapaści jest dostęp do rzetelnej informacji i edukacji. Martyna Wyrzykowska zwróciła uwagę na prawny absurd: w Polsce wiek zgody na współżycie to 15 lat, podczas gdy wiek legalnego dostępu do informacji o tematyce seksualnej w sieci to 18 lat. Ta trzyletnia "próżnia" sprawia, że młodzież, uznawana przez prawo za dojrzałą do aktywności seksualnej, jest systemowo odcinana od wiedzy o tym, jak robić to bezpiecznie.

Brak oficjalnych, państwowych platform informacyjnych jest w Europie ewenementem. Podczas gdy Portugalia czy nawet Azerbejdżan posiadają rządowe strony o antykoncepcji, polskie Ministerstwo Zdrowia nie oferuje nawet dedykowanej podstrony. Tosia Kopyt, ekspertka od edukacji zdrowotnej, zauważa, że brak rzetelnej wiedzy sprawia, iż "my nawet nie wiemy, że mogłoby być lepiej". Sytuację pogarszają bariery logistyczne i prawne - osoba nieletnia nie może udać się do ginekologa bez zgody rodzica, co w mniejszych miejscowościach, gdzie gabinet jest oddalony o dziesiątki kilometrów, stanowi barierę niemal nie do przejścia.

Lęk pod presją społeczną

Dostęp do antykoncepcji to nie tylko kwestia biologii, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa psychicznego. Dr Angelika Kołomańska, psycholożka i psychoterapeutka związana z Uniwersytetem SWPS, wskazuje, że niepewność i brak wsparcia instytucjonalnego generują u polskich kobiet ogromny lęk. W gabinetach terapeutycznych młode kobiety często mierzą się z dylematem: kariera czy rodzina, przy czym wybór ten nie wynika z ich aspiracji, lecz z braku poczucia kontroli nad własnym życiem i obawy przed nieplanowaną ciążą.

W Polsce odpowiedzialność za planowanie rodziny wciąż spoczywa niemal wyłącznie na kobietach, co w połączeniu z "efektem mrożącym" (jak np. postępowania dyscyplinarne wobec lekarzy przepisujących antykoncepcję awaryjną) prowadzi do osamotnienia i zagubienia. Eksperci postulują, aby wsparcie psychologiczne stało się integralnym elementem systemu opieki nad zdrowiem reprodukcyjnym, co pomogłoby zniwelować stres związany z presją społeczną i brakiem jasnych informacji.

Zapomniana antykoncepcja poporodowa

W najnowszym Atlasie po raz pierwszy uwzględniono kryteria dotyczące antykoncepcji poporodowej. Dane są bezlitosne: Polska nie posiada krajowych wytycznych w tym zakresie ani nie zapewnia dostępu do metod zapobiegania ciąży w szpitalu tuż po porodzie. Tymczasem 19 krajów Europy uwzględnia te potrzeby w oficjalnych procedurach, a 14 z nich zapewnia kobietom konkretne środki już przy wypisie ze szpitala. WHO przypomina, że kobieta może zajść w kolejną ciążę już 45 dni po porodzie, dlatego wsparcie w tym kluczowym momencie jest fundamentem nowoczesnej opieki.

Ciekawie wypada porównanie trendów międzynarodowych. W Austrii pilotuje się darmową antykoncepcję połączoną z poradnictwem, w Wielkiej Brytanii farmaceuci mogą samodzielnie kontynuować terapię hormonalną pacjentek, a w Portugalii rozwinięto kompleksową platformę państwową. Na drugim biegunie znajduje się Rosja, która blokuje strony o antykoncepcji i ogranicza dostęp do leków, oraz Węgry, które jako jedyne obok Polski wymagają recepty na antykoncepcję awaryjną.

Zakazy nie zwiększają liczby urodzeń

Raport Atlasu obala jeden z najczęstszych argumentów przeciwników antykoncepcji. Kraje Europy Wschodniej, które stawiają na politykę pronatalistyczną poprzez ograniczanie dostępu do informacji i środków (jak Polska, Węgry czy Rosja), wcale nie notują sukcesów demograficznych. Wszystkie one mają współczynnik dzietności poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Z kolei państwa będące liderami rankingu pokazują, że zwiększanie dostępu do antykoncepcji nie tylko nie obniża wskaźnika urodzeń, ale wręcz go stabilizuje, budując poczucie bezpieczeństwa sprzyjające świadomym decyzjom o macierzyństwie.

Obecnie w całej Europie dochodzi do około 5,9 miliona niezamierzonych ciąż rocznie, z czego aż 3,3 miliona przypada na Europę Wschodnią. To tam różnica między "legalnością" a "realną dostępnością" (finansową, organizacyjną i informacyjną) jest najbardziej jaskrawa. Atlas przypomina, że skuteczne metody zapobiegania ciąży bezpośrednio przekładają się na mniejszą liczbę aborcji, co czyni antykoncepcję kluczowym narzędziem ochrony zdrowia publicznego.

Postulaty dla Polski na rok 2026

Mimo pesymistycznych danych, rok 2026 daje szansę na zmianę. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska zapowiedziała intensywne działania w parlamencie, deklarując, że będzie wykorzystywać każdą okazję, by mówić o sprawach kobiet i przekonywać nieuświadomionych parlamentarzystów. Kolejne debaty mają odbywać się już w murach Sejmu.

Lista niezbędnych reform, sformułowana przez ekspertów, jest konkretna i wymaga współpracy wielu resortów (zdrowia, edukacji, cyfryzacji):

Wprowadzenie pełnej refundacji nowoczesnych metod, ze szczególnym uwzględnieniem metod długoterminowych (LARC) i grup wrażliwych

Uproszczenie dostępu do antykoncepcji awaryjnej poprzez wyjście poza ramy pilotażu i odejście od "fikcyjnych" ograniczeń

Obowiązkowa, rzetelna edukacja zdrowotna w szkołach, oparta na wiedzy medycznej, a nie ideologii

Stworzenie państwowej platformy informacyjnej o zdrowiu reprodukcyjnym (wzorem liderów rankingu czy Azerbejdżanu)

Wdrożenie standardów antykoncepcji poporodowej i zapewnienie poradnictwa oraz metod już w momencie wypisu ze szpitala

Monitorowanie nowoczesnych technologii , w tym AI i aplikacji do monitorowania płodności, pod kątem ich rzetelności

Zapewnienie dostępu do psychologa jako integralnego elementu opieki reprodukcyjnej.

Atlas Antykoncepcji 2026 to coś więcej niż ranking - to dynamiczne pole napięcia między nowoczesną medycyną a ideologią. Polska stoi przed wyborem: czy pozostanie w kręgu państw ograniczających prawa obywateli, czy podąży drogą państw, które zdrowie reprodukcyjne traktują jako fundament bezpieczeństwa i dobrobytu. - Ciężar edukacji nie powinien spoczywać tylko na NGO-sach. Fajnie byłoby iść z naszym państwem po prostu pod rękę - podsumowała Martyna Wyrzykowska, kreśląc wizję współpracy, która mogłaby realnie zmienić życie milionów Polek.

