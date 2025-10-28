Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Co z wynagrodzeniami medyków? Padła propozycja maksymalnej stawki

Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Jolanta Sobierańska-Grenda na posiedzeniu Komisji Zdrowia
Około 40 tysięcy złotych w przeliczeniu na etat - tyle, według ustaleń PAP miałoby wynieść maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych w ochronie zdrowia na tak zwanych kontraktach. Zniknąć miałaby też możliwość wynagradzania na zasadzie prowizji od wyceny procedur. - Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wygenerowała niebotyczne sumy kosztem zwykłych medyków - komentuje Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii.
Kluczowe fakty:
  • Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla medyków pracujących na kontraktach. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że w przeliczeniu na pełny etat miałoby to być około 40 tysięcy złotych brutto.
  • Na stole ma też być propozycja odejścia od wynagradzania na zasadzie procentu od wartości wykonanych świadczeń. Właśnie to, zdaniem komentatorów, generowało ogromne dysproporcje płacowe.
  • Ministerstwo zapowiada "racjonalne poukładanie" zasad płac w ochronie zdrowia i rozmowy o zmianach ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, która co rok generuje miliardowe koszty.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka w poniedziałek uczestniczyły w posiedzeniu prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Wiceminister Kęcka przedstawiła propozycje zmian w ustawie podwyżkowej regulującej minimalne wynagrodzenia w podmiotach leczniczych. Propozycje dotyczyły też określenia maksymalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy na umowy cywilnoprawne - poinformowało MZ we wpisie na portalu X.

Nieoficjalnie: do 40 tysięcy w przeliczeniu na etat

Nieoficjalne źródło w trójstronnym zespole poinformowało PAP, że maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na tak zwanych kontraktach, według przedstawionej propozycji, odnosi się do stawki godzinowej jako ułamka płacy minimalnej: 1/20 minimalnego wynagrodzenia brutto przy obowiązku pracy w wymiarze minimum 1/2 etatu. Zgodnie z tym maksymalne wynagrodzenie mogłoby wynieść w okolicach 40 tys. zł w przeliczeniu na etat.

O tym, że w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia konieczne są zmiany mówiła pod koniec ubiegłego tygodnia podczas Forum Rynku Zdrowia wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka. Jednym z rozwiązań, które wówczas wskazywała, było właśnie ustalenie górnych widełek płacowych dla kontraktowców.

- Moją rolą w resorcie jest to, żeby poukładać merytorycznie kompetencje zawodów medycznych - żeby ta "ustawa podwyżkowa", którą będziemy procedować pewnie w zmienionym kształcie, niosła za sobą jasne kryteria przydziału środków. Chcielibyśmy to bardzo racjonalnie poukładać. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji. Należałoby też brać pod uwagę ilość i jakość wykonywanej pracy, możliwość wprowadzenia CAP-u (limitu wysokości wynagrodzeń - red.) czy uregulowań kontraktów - powiedziała wiceszefowa resortu zdrowia.

"Zaczynamy rozmawiać"

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek powiedział, że MZ przedstawiło sześć postulatów, wcześniej zgłoszonych przez stronę społeczną, przez pracodawców. - To sondowanie tych propozycji przez Ministerstwo Zdrowia. Zaczynamy rozmawiać - podkreślił.

Dybek powiedział, że jeden z postulatów dotyczy górnej granicy wynagrodzeń osób wykonujących świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. kontraktów. Przekazał, że na spotkaniu wyliczono, że zgodnie z tą propozycją jedna osoba będzie mogła zarobić miesięcznie w sumie od 38 do 48 tys. zł.

Podkreślił, że kolejny z postulatów dotyczący tzw. kontraktowców zakłada, że wynagrodzenia nie będą mogły być ustalane jako procent od wykonanej procedury. - Taki był postulat strony społecznej, ponieważ ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wygenerowała niebotyczne sumy kosztem zwykłych medyków - zaznaczył.

Dyskutowane według Dybka było także podniesienie od 1 stycznia 2027 r. wskaźnika dla grup 5 i 6 w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu. Również o tym mówiła w ubiegłym tygodniu Katarzyna Kęcka. Jak deklarowała, w przypadku pielęgniarek, resort zdrowia będzie chciał zastosować korzystniejsze parametry do wyliczania wynagrodzeń dla najmniej zarabiających grup (5. i 6. grupa, czyli te, które ukończyły licea medyczne i studia podstawowe).

"Żyliśmy ponad stan"

Kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zaplanowano na 18 listopada. Tymczasem z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że mediana wartości kontraktu lekarza specjalisty to 24,6 tys. zł (dane dotyczyły września 2024 r.). Przy czym lekarz może mieć kilka kontraktów podpisanych z różnymi szpitalami. 1 proc. najwyższych kontraktów to od 100 do 300 tys. zł. AOTMiT odnotował 431 takich umów we wrześniu 2024 r.

MZ chce zmienić przepisy dotyczące zasad ustalania pensji minimalnej w ochronie zdrowia, bo ustawa spełniła już swoją rolę w systemie i przybyło osób pracujących w publicznym systemie. Teraz jednak przede wszystkim generuje bardzo wysokie koszty. Zgodnie z nią pracownicy sektora otrzymują 1 lipca każdego roku podwyżki. Wysokość wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia jest uzależniona od przeciętnej pensji w gospodarce narodowej w poprzednim roku oraz współczynnika pracy przypisanego do danego stanowiska. Na sfinansowanie corocznych podwyżek zawsze brakuje pieniędzy. Aby można było zrealizować tegoroczne podwyżki wynagrodzeń, resort zdrowia musiał dołożyć do systemu blisko 18 miliardów złotych. Luka w kasie ochrony zdrowia to w tym roku 14 miliardów złotych, a w przyszłym ma wynieść 23 miliardy złotych.

Pojawiają się postulaty zamrożenia ustawy na dwa lata, przesunięcia z lipca na styczeń waloryzacji pensji minimalnych, nad którymi MZ pod kierownictwem Sobierańskiej-Grendy chce rozmawiać z pracownikami i pracodawcami. Ministra zdrowia uważa, że należy określić maksymalne wynagrodzenia medyków opłacanych z publicznych pieniędzy.

- Bańka pękła. I teraz wszystkim nam zależy na tym, żeby osiągnąć konsensus, który będzie w miarę możliwości zadowalał wszystkich po kolei. Nie wszystkim spodobają się pewne rozwiązania i kierunki, ale przez wiele lat żyliśmy w bańce. Żyliśmy ponad stan - mówiła w ubiegłym tygodniu Katarzyna Kęcka.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieWynagrodzeniaWynagrodzenia w ochronie zdrowiaOchrona zdrowiaResort zdrowia
Czytaj także:
Nietrzeźwy rowerzysta i jego znajoma zatrzymani przez policję (zdj. ilustracyjne)
Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu
WARSZAWA
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Szklana wizytówka Portu Czerniakowskiego. Miasto szuka wykonawcy
WARSZAWA
imageTitle
Grad bramek w Pittsburghu i Ottawie. Wyjątkowe osiągnięcie Crosby'ego
EUROSPORT
Bankomat
Nielegalne wypłaty na "analogowe" sposoby. Ekspert o tym, co trzeba powiedzieć klientom
BIZNES
Ulewne opady deszczu i zalane drogi w Ustce
Ulewy w Polsce. Straż wypompowywała wodę z ulic
METEO
Zbigniew Ziobro
"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 
Polska
Stacja Łukoil w Moskwie
Rosyjski gigant reaguje na sankcje. "Najbardziej znacząca decyzja"
BIZNES
Zakład karny
Dyrektorka podstawówki z zarzutami i w areszcie. W tle gang narkotykowy
Rzeszów
imageTitle
W Barcelonie mają dość. Yamal pod lupą
EUROSPORT
Pracownik kieleckiego lokalu został zatrzymany
Stracili telefony w barze, to był dopiero początek ich problemów
Kielce
Zabrali auto na lawecie
Taksówkarz bez prawa jazdy i z łysymi oponami. Wpadł, bo przekroczył prędkość
Lublin
Utrudnienia w alei Prymasa Tysiąclecia po zderzeniu
Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii
WARSZAWA
Mefedron, narkotyki
Dwóch 15-latków z mefedronem. "Zwrócili uwagę nerwowym zachowaniem"
WARSZAWA
karambol dron
W katastrofie na S7 zginęło pięć osób. Kierowca nie przyznaje się do winy
Trójmiasto
Partia Carlesa Puigdemonta wycofała poparcie dla rządu Pedro Sancheza
Separatyści wycofują poparcie dla mniejszościowego rządu Hiszpanii
Świat
Obraz z kamery na żywo na Jamajce
Huragan zmierza na Jamajkę - kamera na żywo
METEO
Sydney Sweeney
"Ktoś powiedział, żebym poprawiła sobie twarz, bo inaczej nie dam rady"
Kultura i styl
imageTitle
Kibic spadł w trakcie meczu. Jest w stanie krytycznym
EUROSPORT
Joe Biden
Biden: Przyjaciele, nie mogę owijać w bawełnę. To są ciemne dni 
Świat
Nocny pożar kotłowni
Nocny pożar kotłowni, wyniesiono butle z gazem
Wrocław
Policjanci zatrzymali sto osób
W dwa dni zatrzymali 100 osób. Jedna z nich ukrywała się od 13 lat
Łódź
Marsz Niepodległości
Trzaskowski o Marszu Niepodległości: "każdy ma prawo demonstrować"
WARSZAWA
shutterstock_2520822051
"Jazda na nich to ruletka". Apel do kierowców
BIZNES
wypadek w sali zabaw w Lublinie
11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Radna chce kontroli
Lublin
Akcja policji na Mokotowie
Po awanturze wyrzucał przez okno meble, wyprowadziła go policja. Jest w szpitalu
WARSZAWA
Sean "Diddy" Combs
Podano datę wyjścia "Diddy'ego" z więzienia
Świat
Berkowicz: to "doprowadzi do zerwania Sejmu"
"Nie wszystko się nabiło". Czego nie skasował poseł?
Kraków
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Państwo wybuduje nowy dom rodzinie z Wyryk? "Tak będzie"
Lublin
Aleksandra i Michał Żebrowscy na Jamajce - relacje instagramowe
Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
Świat
Donald Trump
Trump poddał się badaniu MRI. Co powiedzieli lekarze
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica