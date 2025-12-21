Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Samochód wjechał pod pociąg. Są ofiary śmiertelne

Zderzenie pociągu z samochodem, Ziębice (Dolnośląskie)
Do zdarzenia doszło w Ząbkowicach Śląskich
Źródło: Google Earth
Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Ziębicach na Dolnym Śląsku. W zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem zginęły dwie osoby. Informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W niedzielę po godzinie 11 na strzeżonym przejeździe kolejowym w Ziębicach w powiecie ząbkowickim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy wjechał pod pociąg pasażerski.

W wypadku zginęły dwie osoby
W wypadku zginęły dwie osoby
Źródło: KPP Ząbkowice Śląskie

"Na przejeździe kolejowym z zaporami samochód osobowy marki Kia wjechał bezpośrednio pod jadący pociąg pasażerski. Niestety, dwie osoby podróżujące samochodem poniosły śmierć" - podała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym
dc4a0afe-d331-4e93-a182-0871e5dceeb6
dc4a0afe-d331-4e93-a182-0871e5dceeb6
Źródło: Bartłomiej Prusicki/Kontakt24
d0585a2e-6271-48ba-baa6-49b8634e80c7
d0585a2e-6271-48ba-baa6-49b8634e80c7
Źródło: Bartłomiej Prusicki/Kontakt24
79f10057-ec58-44d6-8872-8ff1a66f7f44
79f10057-ec58-44d6-8872-8ff1a66f7f44
Źródło: Bartłomiej Prusicki/Kontakt24
8bc222e8-ec76-4529-a4b4-c84adf09c5fe
8bc222e8-ec76-4529-a4b4-c84adf09c5fe
Źródło: Bartłomiej Prusicki/Kontakt24
1a329a6f-b2b4-4b4b-8de5-80504dce26a8
1a329a6f-b2b4-4b4b-8de5-80504dce26a8
Źródło: Bartłomiej Prusicki/Kontakt24

Droga jest przejezdna, natomiast mogą występować utrudnienia w ruchu pociągów.

Na miejscu trwają działania służb. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bartłomiej Prusicki/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaWypadekpociągiDolny ŚląskZąbkowice Śląskie
Czytaj także:
Awaria zasilania w San Francisco
Duża część miasta pogrążona w ciemności
Świat
shutterstock_1893300739
Dlaczego w Polsce nie ma dzieci
BIZNES
Silny wiatr zerwał dach hali wspinaczkowej w Kolorado
"Zobaczyliśmy, że dach zaczyna zawijać się jak taco"
METEO
Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na krakowskim Rynku
"Bez względu na wygląd każdy nosi w sobie godność"
Kraków
21 1045 kawa cl-0006
Leo o "rozczarowujących słowach Nawrockiego", Zybertowicz o "błędzie rządów PiS"
Polska
Władimir Putin, Emmanuel Macron
Putin "gotowy do dialogu" z Macronem. Pod warunkiem
Świat
imageTitle
Słoweński nokaut w Engelbergu. Twardosz z punktami
EUROSPORT
Zabezpieczone przez policję narkotyki
Wpadł przez nerwowe zachowanie. Za "cukierki" stanie przed sądem
Kielce
Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Tragiczny skutek czołowego zdarzenia
Trójmiasto
imageTitle
Ziółkowski oceniony po hicie z Juventusem. Trener i kibice go bronią
EUROSPORT
Druga warszawską syrenkę
Ostatnia szansa, by zdobyć warszawską zawieszkę na choinkę
WARSZAWA
Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"
BIZNES
Droga asfaltowa, asfalt, Japonia
Opracowali lepszy asfalt. Użyli zaskakującego składnika
METEO
imageTitle
Vonn nie schodzi z podium. Wielka forma Goggii
Najnowsze
Michał Urbaniak - Urbanator Days 2021
"Zakazałby nam żałoby. Dostalibyśmy po łapach"
Polska
Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi
W gęstej mgle wyprzedzał na pasach, trafił na radiowóz. Nagranie
Lublin
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Temperatura drastycznie się obniży
METEO
Trwa dogaszanie hali w Stalowej Woli
Trzeci dzień dogaszają pożar hali
Rzeszów
imageTitle
Ponad 35 tys. dolarów kary za obsceniczny gest w NBA
EUROSPORT
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
My to kupujemy. "Bardzo duże zagrożenie"
BIZNES
Tragiczny pożar w Wałczu
Mieszkaniec nie żyje, strażak ranny
Szczecin
Świąteczny jarmark w Rzeszowie
Nowy scenariusz na święta. "Zaskoczenie"
BIZNES
imageTitle
18-latek ruszył z pierwszą pomocą rywalowi. "Najlepsza interwencja całej ligi"
EUROSPORT
Policjant z New Jersey wyciągnął psa z lodowatej wody
"Myślę, ze wiedziała, że jestem tam, by jej pomóc"
METEO
Wypadku nie przeżył 61-letni pasażer opla
Kierowca zjechał na przeciwny pas. Pasażer nie przeżył zderzenia
Lublin
Napastnicy strzelali w miejscowości Bekkersdal, na zachód od Johannesburga
Podjechali pod tawernę, zaczęli strzelać. Nie żyje dziewięć osób
Świat
Wypadek motocyklisty pod Warszawą
Zderzenie motocyklisty z autem. Ponad dwa promile i zakaz prowadzenia
WARSZAWA
tankowiec, Wenezuela
Trump "zwiększa presję" na Wenezuelę. Kolejne przejęcie tankowca
Świat
imageTitle
Były mistrz olimpijski aresztowany w swojej kryjówce
EUROSPORT
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Przyjmują euro. "Bez podwyżek"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica