Samochód wjechał pod pociąg. Są ofiary śmiertelne

W niedzielę po godzinie 11 na strzeżonym przejeździe kolejowym w Ziębicach w powiecie ząbkowickim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy wjechał pod pociąg pasażerski.

W wypadku zginęły dwie osoby Źródło: KPP Ząbkowice Śląskie

"Na przejeździe kolejowym z zaporami samochód osobowy marki Kia wjechał bezpośrednio pod jadący pociąg pasażerski. Niestety, dwie osoby podróżujące samochodem poniosły śmierć" - podała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Droga jest przejezdna, natomiast mogą występować utrudnienia w ruchu pociągów.

Na miejscu trwają działania służb. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

