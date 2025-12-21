Samochód wjechał pod pociąg. Są ofiary śmiertelne

W niedzielę po godzinie 11 na strzeżonym przejeździe kolejowym w Ziębicach w powiecie ząbkowickim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy wjechał pod pociąg pasażerski.
"Na przejeździe kolejowym z zaporami samochód osobowy marki Kia wjechał bezpośrednio pod jadący pociąg pasażerski. Niestety, dwie osoby podróżujące samochodem poniosły śmierć" - podała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.
Droga jest przejezdna, natomiast mogą występować utrudnienia w ruchu pociągów.
Na miejscu trwają działania służb. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
