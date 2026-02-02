Chwycił dziewczynkę za rękę, próbowała się wyrwać. Zareagował przechodzień

Do zdarzenia doszło 27 stycznia w Ziębicach.
Nieznajomy mężczyzna chwycił za rękę dziewczynkę stojącą przy pasach i zaczął ją ciągnąć w przeciwną stronę, niż chciała iść. "W trakcie całego zajścia, kiedy dziewczynka stawiała opór, napastnik miał ją szarpać za kurtkę" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.
Na sytuację zareagował świadek, czym zmusił napastnika do puszczenia dziecka. Dziewczynka chwilę później bezpiecznie wróciła do swojego domu.
Zarzuty i areszt
Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci wytypowali i zatrzymali mężczyznę - usłyszał zarzut uprowadzenia lub pozbawienia wolności osoby małoletniej do 15. roku życia. Czyn ten zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.
Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Ząbkowicach Śląskich