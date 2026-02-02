Chwycił dziewczynkę za rękę, próbowała się wyrwać. Zareagował przechodzień

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uprowadzenie małoletniej Źródło: KPP w Ząbkowicach Śląskich

Do zdarzenia doszło 27 stycznia w Ziębicach.

Nieznajomy mężczyzna chwycił za rękę dziewczynkę stojącą przy pasach i zaczął ją ciągnąć w przeciwną stronę, niż chciała iść. "W trakcie całego zajścia, kiedy dziewczynka stawiała opór, napastnik miał ją szarpać za kurtkę" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Na sytuację zareagował świadek, czym zmusił napastnika do puszczenia dziecka. Dziewczynka chwilę później bezpiecznie wróciła do swojego domu.

Zarzuty i areszt

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci wytypowali i zatrzymali mężczyznę - usłyszał zarzut uprowadzenia lub pozbawienia wolności osoby małoletniej do 15. roku życia. Czyn ten zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

