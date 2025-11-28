Lekarka oskarżona o wystawianie fikcyjnych zwolnień

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, akt oskarżenia, przeciwko lekarce psychiatrii zarzucając jej popełnienie przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Proceder trwał od marca 2020 roku do 20 sierpnia 2021 roku.
168 fałszywych zwolnień lekarskich
"Lekarz psychiatra, w prywatnym gabinecie lekarskim w Zgorzelcu i Sieniawce, wystawiła dla 168 obywateli polskich, zatrudnionych na terenie Republiki Czeskiej, poświadczające nieprawdę orzeczenia o ich niezdolności do pracy" - informuje w komunikacie Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Według prokuratury klienci kontaktowali się z lekarką telefonicznie lub przez wiadomości tekstowe, przekazując dane potrzebne do wystawienia zwolnienia, okres jego obowiązywania oraz kraj zatrudnienia. Uzgadniali również termin i miejsce odbioru dokumentu.
Z ustaleń śledztwa wynika, że osoby te nie były badane ani konsultowane, a oskarżona uzyskała korzyść majątkową w wysokości ponad 54 tysięcy złotych. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. W charakterze świadków przesłuchano blisko 443 osoby.
Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumentach zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat.
