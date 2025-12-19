Logo strona główna
Wrocław

Wykorzystują śmierć 11-letniej Danusi, żeby siać "świadomą dezinformację"

Szkoła podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
Sędzia: zastosowano środek zapobiegawczy wobec nieletniej
Źródło: TVN24
"Stop dezinformacji" - tak koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak skomentował próbę przekonania opinii publicznej, że 11-latka z Jeleniej Góry zginęła z rąk obywatelki Ukrainy. Wcześniej do sprawy odniosła się rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Podejrzana 12-latka w sprawie zabójstwa w Jeleniej Górze nie jest obywatelką Ukrainy. Walczymy z dezinformacją" - taką grafikę w piątek opublikowała Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa MSWiA. Dodała do tego krótki komentarz, w którym podkreśliła, że rozprzestrzenianie takich informacji "żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą".

Wpis podał dalej minister Tomasz Siemoniak.

Psychiatra o tragedii w Jeleniej Górze: zawsze są jakieś sygnały
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Psychiatra o tragedii w Jeleniej Górze: zawsze są jakieś sygnały

Zuzanna Kuffel

Zabójstwo 11-letniej Danusi

15 grudnia przed godziną 15 policja otrzymała informację o tym, że między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. Jak przekazała prokurator, kiedy na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, dziewczynka już nie żyła. Podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowy policji w Jeleniej Górze, poinformowała, że doszło do zabójstwa.

Była "naprawdę wspaniałą dziewczynką". Prezydent Jeleniej Góry o zamordowanej 11-latce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Była "naprawdę wspaniałą dziewczynką". Prezydent Jeleniej Góry o zamordowanej 11-latce

Polska

W związku ze śmiercią dziewczynki zatrzymano 12-latkę, uczennicę tej samej szkoły.

Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Źródło: PAP/Krzysztof Ćwik

Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przekazała, że na ciele 11-latki widoczne były rany spowodowane ostrym narzędziem. Zabezpieczono nóż typu finka, którym prawdopodobnie zadano ciosy.

12-latka została wysłuchana przez policję. - Nieletnia ma nieskończone 13 lat, a więc wszystko odbywa się w ramach ustawy dotyczącej postępowania w sprawach nieletnich - wyjaśniała rzeczniczka policji.

Materiały w tej sprawie trafiły do sądu rodzinnego, a ten zastosował wobec nastolatki "środek tymczasowy". Sąd nie doprecyzował, jaki to środek.

Na sobotę, 20 grudnia zaplanowano pogrzeb 11-letniej Danusi. Tego dnia na terenie Jeleniej Góry obowiązuje żałoba, którą ogłosił prezydent miasta.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Krzysztof Ćwik

Jelenia GóraWojewództwo dolnośląskiedzieckoSprawy sądowe w Polsce
