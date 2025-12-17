Zamaskowani zniszczyli tramwaj, grozili motorniczemu. 18-latek z zarzutami

Atak na tramwaj we Wrocławiu (nagranie z sierpnia 2025 r.) Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Do zdarzenia doszło w sierpniu na pętli Krzyki we Wrocławiu. Wcześniej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu opublikowało nagrania z monitoringu, na których widać to, co się stało.

"Zamaskowana grupa ustawiła na torach kosz na śmieci, zmuszając tramwaj do zatrzymania, po czym napastnicy pomalowali pojazd sprayem. Część z nich biegła po torowisku i jezdni, narażając na niebezpieczeństwo siebie, pasażerów oraz innych uczestników ruchu" - opisało biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Według ustaleń śledczych, zamaskowana grupa działała w sposób zorganizowany. Straty spowodowane dewastacją tramwaju oszacowano na co najmniej cztery tysiące złotych.

Kolejny tramwaj zniszczony Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

18-latek z zarzutami

"Policjanci ustalili tożsamość jednego ze sprawców i zatrzymali podejrzanego o ten czyn. 18-latek usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych wobec motorniczego" - poinformowała podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zatrzymany 18-latek, który zaatakował tramwaj Źródło: KMP Wrocław

Jak przekazała policjantka, zatrzymany brał udział również w podobnych zdarzeniach, gdy wandale niszczyli wagony pociągów Kolei Dolnośląskich na terenie województwa wielkopolskiego. Za to 18-latek usłyszał dodatkowe zarzuty. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze przekazali, że niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Atak na tramwaj we Wrocławiu Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

