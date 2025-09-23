Logo strona główna
Wrocław

Jazda na jednym kole, brak prawa jazdy, kolekcjonerskie tablice i niesprawny motocykl – 20-letni kierowca jednośladu zatrzymany przez dolnośląskich policjantów miał na koncie szereg poważnych wykroczeń. Nagrał go wideorejestrator nieoznakowanego radiowozu.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej zatrzymali 20-letniego motocyklistę, który swoją jazdą stwarzał poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem uchwycił: przekroczenie prędkości, akrobacje przed przejściem dla pieszych, jazdę na jednym kole. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję.

Szaleńcza jazda na jednym kole przez Wrocław
Szaleńcza jazda na jednym kole przez Wrocław
Źródło: KWP we Wrocławiu

"Kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem, a pojazd, którym się poruszał nie został dopuszczony do ruchu. Na motocyklu zamontowane były tablice rejestracyjne kolekcjonerskie, a dodatkowo nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC i był niesprawny technicznie" - informuje st. asp. Aleksandra Pieprzycka z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Mandat i punkty karne

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 4700 złotych, a do konta kierowcy zostało dopisanych 18 punktów karnych. Motocykl trafił na policyjny parking.

Najnowsze

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP we Wrocławiu

