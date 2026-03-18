Podpalali toalety przy pętli autobusowej

Kolejne podpalenie na pętli Racławicka we Wrocławiu Źródło: MPK Wrocław

Do serii podpaleń doszło w rejonie pętli autobusowej Racławicka we Wrocławiu. Płonęły przenośne toalety.

- Każde kolejne zgłoszenie budziło coraz większe zaniepokojenie mieszkańców. Policjanci szybko ustalili, że nie były to przypadkowe zdarzenia. Kabiny były podpalane od środka, a sprawcy działali wspólnie. Trop prowadził do młodych mieszkańców miasta - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zatrzymani zostali dwaj 17-latkowie i 18-latek.

Podpalenie na pętli Racławicka Źródło: MPK Wrocław

- Zatrzymani nie potrafili wyjaśnić powodów swojego działania. Jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Pozostała dwójka twierdziła, że była to forma zabawy. Jeden z zatrzymanych przejawiał też duże zainteresowanie ogniem. Teraz nastolatkowie czekają na decyzję sądu - powiedziała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci podkreślają, że wiek nie chroni przed konsekwencjami. Po ukończeniu 17 lat odpowiada się jak dorosły.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z niszczeniem cudzej własności. Grozi im nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Opracował Rafał Molenda