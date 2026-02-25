Logo strona główna
Wrocław

Radni zakazali używania fajerwerków. Wojewoda unieważniła uchwałę

Fajerwerki [zdjęcie ilustracyjne]
Coraz częściej się dyskutuje o tym, czy nie wprowadzić ograniczeń, a nawet zakazu strzelania fajerwerkami
Źródło: Magda Łucyan/Fakty TVN
Wojewoda dolnośląska unieważniła uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia dotyczącą wprowadzenia całorocznego zakazu używania fajerwerków. Decyzję podjęła z uwagi na niezgodność lokalnych przepisów z obowiązującym prawem krajowym.

O decyzji wojewody poinformowano we wtorek w opublikowanym komunikacie.

"Wojewoda Dolnośląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia zakazu używania wyrobów pirotechnicznych" - napisano.

Wrocławscy radni przyjęli uchwałę o całorocznym zakazie używania fajerwerków na terenie miasta (tak w przestrzeni publicznej, jak i na posesjach prywatnych) pod koniec stycznia. Projekt uchwały został złożony przez radnych Lewicy. Za jego przyjęciem głosowało 27 radnych, a ośmiu było przeciwko.

Polska

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił wówczas, że zakaz używania fajerwerków to "konsekwencja prowadzonej od dawna miejskiej polityki w tym zakresie". - Od lat przed każdą nocą sylwestrową apelowaliśmy o nieużywanie fajerwerków z myślą o ludziach i zwierzętach. Dla wielu seniorów, dzieci, osób chorych czy wrażliwych na hałas huk fajerwerków to nie radość, a stres, lęk i realne cierpienie - podkreślił Sutryk.

Przeciwko wprowadzeniu zakazu głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący klubu PiS Łukasz Kasztelowicz wskazywał, że proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
WARSZAWA
Kielce

Prawo krajowe nie pozwala

We wtorek o decyzji wojewody jako organu nadzorczego poinformowali urzędnicy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej powodem - jak podano - była niezgodność uchwały z obowiązującymi ustawami, które regulują zasady używania wyrobów pirotechnicznych: ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz przepisy Kodeksu wykroczeń.

"W tej sytuacji samorząd nie może wprowadzać stałego, ogólnego zakazu w drodze przepisów porządkowych" - wyjaśniono w komunikacie.

W Sejmie szykują zmiany

Zaznaczono jednak, że w Sejmie trwają prace nad zmianami ustawowymi dotyczącymi używania fajerwerków. Zastrzeżono przy tym, że do czasu ewentualnych zmian "wojewoda jest zobowiązany działać w granicach obowiązującego prawa".

Podobny zakaz w grudniu ubiegłego roku uchwaliła Rada Miejska Szklarskiej Poręby. 13 stycznia wojewoda dolnośląska w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdziła w całości jej nieważność, wskazując, że rada miejska nie może wprowadzać takich regulacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Svitlana Kucherenko/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

WrocławWojewództwo dolnośląskiefajerwerki
