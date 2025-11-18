Pożar w kamienicy. Jedna osoba trafiła do szpitala

Wrocław

Do pożaru doszło o 12.40 na pierwszym piętrze w kamienicy przy ulicy Więckowskiego 34.

- Zgłoszenie dotyczyło pożaru mieszkania na pierwszym piętrze. Jedna osoba z tego mieszkania ewakuowała się przed naszym przybyciem, samodzielnie ewakuowało się także 15 mieszkańców. My ewakuowaliśmy kolejne 10 osób z mieszkań powyżej tego, w którym miał miejsce pożar. Udzieliliśmy pierwszej pomocy kobiecie, która przebywała w tym mieszkaniu, po tym została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego i została zabrana do szpitala - przekazał tvn24.pl kpt. Damian Górka oficer prasowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Pożar we Wrocławiu Źródło: Kąty Wrocławskie na sygnale / Facebook

Na miejsce zadysponowanych zostało siedem zastępów straży.

- Na chwilę obecną sytuacja jest opanowana, trwa dogaszanie i sprawdzanie urządzeniami pomiarowymi pod kątem obecności gazów - dodaje.

