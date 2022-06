Zniknął 20 lat temu, zmienił tożsamość i podszył się pod inną osobę. Namierzyli go, trafił za kraty

czytaj dalej

Lewica złożyła w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wniosek o zweryfikowanie oświadczeń majątkowych premiera Mateusza Morawieckiego. Ma to związek z pytaniami, jakie pojawiły się wokół uprawnień premiera do akcji Santandera. "Należy tę kwestię wnikliwie wyjaśnić i przedstawić całość okoliczności związanych z nabyciem wspominanych praw (do akcji - red.) oraz ich spieniężeniem" - czytamy we wniosku.