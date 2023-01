Najpierw serce, potem nerka. Pacjentka otrzymała dwa organy od tego samego dawcy

Jednego dnia ze szpitala w województwie lubuskim do placówki we Wrocławiu przetransportowano dwa organy. Najpierw serce helikopterem, potem nerkę karetką. Oba organy - od tego samego dawcy - przeszczepiono tej samej pacjentce.

Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, na kwalifikację przed planowanym przeszczepem nerki zgłosiła się 48-letnia pacjentka. Okazało się, że jej serce również nie jest wydolne. Stan pacjentki wymagał transplantacji wielonarządowej.

Pieczołowicie skoordynowana akcja

- Planowanie takiego lotu to niezwykle ważny etap. Jednym z nich jest analiza warunków atmosferycznych, a te w niedzielę były zmienne. Braliśmy pod uwagę, że być może trzeba będzie do tej operacji lotniczej skierować policyjnego Black Hawka, ostatecznie jednak pogoda się ustabilizowała i do misji wystartował w niedzielę o godzinie 8 Bell-407GXi - relacjonuje insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. I dodaje: - W Poznaniu lotnicy uzupełnili paliwo i dalej ruszyli w stronę szpitala w Lubuskiem. Tam już kilkadziesiąt minut później czekali na lądowisku na zakończenie pobrania serca od dawcy. Przed 12 wystartowali z cennym ładunkiem w drogę do Wrocławia. Lot przebiegł zgodnie z planem. Godzinę później serce zostało bezpiecznie dostarczone na salę operacyjną.