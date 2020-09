Olga Tokarczuk nie przyjmie tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska

Obie kandydatury podzieliły radnych sejmiku. Opozycyjni radni Koalicji Obywatelskiej oraz klub Nowoczesna Plus skrytykowali zaproponowaną przez radnych PiS kandydaturę bp. Ignacego Deca zarzucając, że została ona zgłoszona "w ostatniej chwili" i niejako "w kontrze" do kandydatury Olgi Tokarczuk.

"Nie mogę przyjąć tytułu"

"Szanowni Państwo, dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali moją kandydaturę do tytułu honorowej obywatelki Dolnego Śląska i czuję się zaszczycona tym wyróżnieniem. Niestety jednak nie mogę przyjąć tego tytułu. Wyróżnienie to, zamiast być radosnym świętowaniem poczucia wspólnoty, stanowi ilustrację bolesnego rozdarcia naszego społeczeństwa, zaś świadome kreowanie tej sytuacji, a co za tym idzie podsycanie emocji towarzyszących temu wyborowi, antagonizuje mieszkańców Dolnego Śląska jeszcze bardziej. Z przykrością więc zmuszona jestem odmówić przyjęcia tej godności, ponieważ nie chcę stać się obiektem takich działań i elementem tej gry" - napisała noblistka.

Zamieszanie w sejmiku

Radny KO Marcin Zawiła uzasadniając kandydaturę Tokarczuk powiedział, że w pełni zasługuje ona na to, by otrzymać tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska. - Źle by się stało, gdyby w wirze podziałów, na tej sali i w kraju, gdzieś nam uciekło coś tak ważnego, delikatnego i zmuszającego do refleksji (jak twórczość Tokarczuk - red.) - mówił Zawiła.