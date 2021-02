- W toku postępowania ustalono, że Paweł P. od grudnia 2018 roku do lutego 2019 roku, działając w krótkich odstępach czasu, usiłował nakłonić Marcina J. do pozbawienia życia prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miliczu - informował Radosław Żarkowski z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. P. chciał - jak ustalili śledczy - by zabójstwo było dokonane przy użyciu broni palnej. Miał zamiar pozyskać ją osobiście i dostarczyć osobie, którą wybrał na wykonawcę swojego zlecenia.. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>