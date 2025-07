Rutynowa kontrola i zatrzymanie instruktora nauki jazdy. Za narkotyki

Policyjna kontrola wykazała, że instruktor nauki jazdy miał w samochodzie narkotyki Źródło: TVN24

Do rutynowej kontroli doszło w alei Armii Krajowej we Wrocławiu. Samochód był niesprawny technicznie, ale nie był to jedyny kłopot kierowcy.

Aspirant sztabowa Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu poinformowała, że mężczyzna był zdenerwowany, co wzbudziło podejrzenia policjantów. Nerwowe zachowanie mężczyzny zostało zarejestrowane przez policyjne kamery. - Zdenerwowany jest pan na maksa - słyszymy słowa jednego z funkcjonariuszy.

- Kierowca przyznał się, że zażył środki odurzające, co potwierdził narkotester. Dodatkowo podczas sprawdzenia pojazdu znaleziono w opakowaniu po papierosach środki odurzające - zrelacjonowała policjantka.

Nagranie z zatrzymania i zarzuty

Na nagraniu udostępnionym przez funkcjonariuszy można zobaczyć przeszukanie samochodu oraz zatrzymanie kierowcy.

- Zatrzymaliśmy "elkę", kierujący ma przy sobie środki odurzające, jest bardzo pobudzony, nerwowy. Próbował się oddalać, ale na szczęście nieskutecznie - słychać na nagraniu zgłoszenie funkcjonariuszy do dyżurnego.

Mężczyzna został zatrzymany, zabrano mu prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Będzie odpowiadał przed sądem za kierowanie pod wpływem środków odurzających i posiadanie narkotyków. Grozi mu do trzech lat więzienia.