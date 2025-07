Do zdarzenia doszło we Wrocławiu

Jak przekazała Marta Pabiańska z PKP PLK, we wtorek, 15 lipca o 10:30 we Wrocławiu na Grabiszynie doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

- Natychmiast zostali tam skierowani monterzy, którzy o 11.30 przewrócili ruch. Pociągi w kierunku Poznania, Jaworzyny Śląskiej i Zielonej Góry jeżdżą po jednym torze, więc zmiany w komunikacji nadal występują - wyjaśniała tvn24.pl Pabiańska.

📢 Uwaga podróżni❗️ Dziś o 10:30 doszło do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym we Wrocławiu na Grabiszynie. Ruch pociągów w kierunku Poznania, Jaworzyny Śląskiej i Zielonej Góry prowadzony jest po jednym torze. Służby techniczne pracują nad przywróceniem pełnej… https://t.co/zBJFJHXvbU — PLK SA (@PKP_PLK_SA) July 15, 2025 Rozwiń

Podróżni - jak zapewniali kolejarze - byli na bieżąco informowani o zmianach w kursowaniu pociągów na stacjach, przystankach oraz w portalu pasażera.

"Wszystkie pociągi z Wrocławia Głównego jadące w kierunku na zachód będą doznawać opóźnień" - poinformowały Koleje Dolnośląskie w mediach społecznościowych.

Ruch wznowiony po wszystkich torach

Przed godziną 13 Marta Pabiańska poinformowała, że od godziny 12.35 ruch pociągów na Grabiszynie został wznowiony po wszystkich torach. - Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu - przekazała przedstawicielka PKP PLK.