Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Awantura w autobusie, pasażer z nogą przytrzaśniętą w drzwiach

Awanturował się w autobusie
Awantura w miejskim autobusie we Wrocławiu
Źródło: Michał Lewek
Awantura w autobusie komunikacji miejskiej we Wrocławiu zakończyła się niebezpiecznym incydentem. Drzwi przytrzasnęły nogę pasażera, który wcześniej kłócił się z kierowcą. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne opublikowało nagranie z monitoringu. Sprawą zajmuje się policja.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada po godzinie 17 na przystanku przy ulicy Obornickiej we Wrocławiu. Wrocławskie MPK opublikowało w piątek po południu nagranie z monitoringu.

"W związku z pojawiającymi się pytaniami i komentarzami dotyczącymi wczorajszego zdarzenia z udziałem pasażera i kierowcy autobusu linii K, chcemy odnieść się do tej sytuacji i przekazać informacje wynikające z analizy monitoringu pokładowego. Z nagrań wynika, że bezpośrednio przed zdarzeniem doszło do napiętej wymiany zdań pomiędzy pasażerem a kierowcą. Należy jasno podkreślić, że kierowca nie powinien był wchodzić w tego rodzaju dyskusję - dlatego zaprosiliśmy go na rozmowę, aby poznać jego perspektywę i dokładnie wyjaśnić całą sytuację" - napisano we wpisie.

Na nagraniu widać, jak pasażer siłowo otwiera drzwi, po czym przeciska się przez nie. Będąc na zewnątrz autobusu, wykonuje gest w stronę kierowcy, po czym niemal natychmiast upada, jeszcze zanim autobus ruszy.

"Przy drzwiach jest przycisk służący do ich otwierania, ale pasażer 'w sytuacji stresowej mógł zapomnieć o konieczności jego użycia'" - wyjaśnia MPK.

W tym miejscu w klipie następuje przerwa, a gdy po raz kolejny widzimy pasażera i kierowcę, tło jest nieco inne. Oznacza to najprawdopodobniej, że trzymany za nogę mężczyzna prawdopodobnie przejechał jakiś odcinek razem z autobusem.

"Po odblokowaniu drzwi mężczyzna ponownie wszedł do pojazdu, a jego zachowanie stało się skrajnie agresywne - pojawiły się groźby, uderzanie i kopanie w kabinę kierowcy, wulgaryzmy oraz zachowania o charakterze zastraszającym. Tego rodzaju reakcja, choć wynikająca z silnych emocji, jest absolutnie niedopuszczalna i nie może być akceptowana w przestrzeni publicznej ani wobec pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe" – piszą przedstawiciele MPK Wrocław.

Po zdarzeniu MPK poinformowało Centralę Ruchu i policję oraz zabezpieczyło monitoring.

Klatka kluczowa-60363
Awantura w miejskim autobusie - nagranie z monitoringu
Źródło: MPK Wrocław

Upomnienie dla kierowcy

Zapowiadana rozmowa z kierowcą już się odbyła.

- Dziś kierowca miał rozmowę z przełożonym i otrzymał upomnienie, ponieważ kierowcy nie powinni eskalować konfliktów i powinni tonować emocje. Na szkoleniach uczą się pracy według schematów, które nie zawsze są doskonałe, ale mają pomagać w takich sytuacjach. Kierowca używał agresji słownej, a pasażer kopał zabudowę kabiny. Z czasem zaczęła wypadać półka na kasownik, więc kierowca ją zamykał z każdym kopnięciem pasażera, aby nie mógł nic tam włożyć, zwłaszcza w kontekście niedawnych zdarzeń z gazem - poinformował Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.

- Sytuacja miała miejsce w naszym najnowszym autobusie wyposażonym w "gorące przyciski". Drzwi otwierają się tylko po ich naciśnięciu. Pasażer nie nacisnął przycisku, więc drzwi się nie otworzyły, a widząc, że inne działają, zaczął na siłę otwierać swoje. Uznał, że to wina kierowcy, chociaż ten nie miał na to żadnego wpływu - wyjaśnił.

Klatka kluczowa-60568
Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław o zdarzeniu w autobusie
Źródło: TVN24

Sprawą zajmuje się policja

Na razie nie wiadomo, czy i kto zostanie ukarany. Sprawę wyjaśnia policja.

- Sytuacja jest niejednoznaczna z uwagi na to, że wersje kierowcy MPK i mężczyzny, który utknął z nogą w drzwiach, są rozbieżne. Kierowca mówił, że drzwi były zamknięte i on (pasażer - red.) na siłę miał wysiąść, a tam jest taki system, że podczas jazdy nie wolno tego robić i się domykają same. Pokrzywdzony twierdzi jednak coś innego, więc musimy ustalić, co się wydarzyło. A zaczęło się wszystko od zwrócenia uwagi, żeby pan, który podróżował autobusem, nie stukał przyciskiem do otwierania drzwi - przekazał tvn24.pl komisarz Wojciech Jabłoński oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policja czeka na zawiadomienie ze strony MPK. Kierowcy nic się nie stało.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko/wini/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michał Lewek

Udostępnij:
TAGI:
MPK WrocławWrocławautobusKomunikacja Miejska
Czytaj także:
Radosław Sikorski
Sikorski: Rosja popełniła kryminalny błąd
Polska
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"
BIZNES
Tragiczny finał pościgu na S3
Kierowca ciężarówki zginął po pościgu. Śledztwo przeniesione do innego miasta
Lubuskie
imageTitle
Życiowe skoki Polek w Pucharze Świata. Magiczna granica złamana
Najnowsze
Niedźwiedzie w Japonii
Niedźwiedź zaatakował niedaleko stacji kolejowej
METEO
22 min
pc
Historyczna decyzja dla Polski to solidna pozycja w Europie. Ile brakuje nam do wielkich graczy?
Kijek w kosmosie
Angela Merkel
Merkel: nie obwiniam Polski, wszyscy zawiedliśmy
Świat
imageTitle
W Ruce szaleje wiatr. Skakanie odwołane
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Było weto prezydenta. Jest nowy projekt
BIZNES
Andrij Jermak i Wołodymyr Zełenski
"Krok po kroku budował pozycję szarej eminencji" u boku Zełenskiego
Świat
Niewybuch (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuują mieszkańców, 17 ulic będzie zamkniętych
Szczecin
Leczył niepłodność własnym nasieniem. Nowa odsłona afery sprzed lat
Niepłodność dotyczy milionów. WHO chce, by leczenie było dostępne dla wszystkich
Agata Daniluk
Czołowe zderzenie pod Wyszogrodem
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
boze narodzenie swieta snieg shutterstock_2699156013
Czy święta będą białe? Najnowsze wyliczenia modeli
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Bez stresu. Jak zostać liderem Pucharu Świata dopiero przed trzydziestką?
EUROSPORT
Tory kolejowe, na których znaleziono tajemnicze pakunki
Dwie atrapy ładunków wybuchowych na torach
Lubuskie
Galerie d'Apollon w Luwrze
Skok na Luwr. Kolejna osoba z zarzutami
Świat
Viktor Orban i Władimir Putin
Putin spotkał się z Orbanem
BIZNES
Wypadek na DK92
Zderzyły się cztery pojazdy, dwie osoby są ranne
Poznań
Andrij Jermak
Andrij Jermak podał się do dymisji
Świat
Biffy Clyro
"Jakiś geniusz wpisał złą datę". Zespół przekłada koncerty przez błąd
Kultura i styl
Minister obrony Rumunii Ionut Mosteanu 
Minister obrony kłamał na temat swojego wykształcenia
Świat
Friedrich Merz
Apel kanclerza o pilną decyzję Brukseli
BIZNES
30 min
pc
⁠Internetowi detektywi pytają: "czy ona ma nową twarz?". Sprawdzamy
I co teraz?
deszcz odwilz shutterstock_1664570182
Pogoda na weekend. Uwaga, aura będzie trudna
METEO
Zarzuty dla dwóch osób ws. nieprawidłowości przy II turze wyborów prezydenckich (zdjęcie ilustracyjne)
Odwrócony wynik kandydatów, dziewięć osób oskarżonych
Kujawsko-Pomorskie
Sebastian Kawa - najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii
"Pomaganie to nie przestępstwo". Mistrz ma problem
Rafał Kazimierczak
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Stres, smartfon i trzylatek. Poważne skutki cyfrowych kompromisów w rodzinie
Anna Bielecka
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
W aucie, mieszkaniu i komórce. Miał ponad trzy kilogramy narkotyków
WARSZAWA
Ogniska odry pod Warszawą
Przybywa zakażonych odrą na Podkarpaciu. Kolejne osoby czekają na wynik
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica