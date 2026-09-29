Wrocław "Bezwładnie patrzyła przed siebie". Dostała ataku drgawek, policjant wybił szybę Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kobieta dostała nagłych drgawek. Nieprzytomną 34-latkę ratował policjant Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Do zdarzenia doszło w połowie września na wrocławskich Swojczycach. Podczas obchodu swojego rejonu dzielnicowy mł. asp. Łukasz Chadacz zauważył samochód osobowy, który zatrzymał się częściowo na chodniku i pasie zieleni. Wokół auta znajdowali się przechodnie.

"Z relacji świadków zdarzenia wynikało, że siedząca za kierownicą kobieta zjechała nagle z jezdni. Po zatrzymaniu nie reagowała na wołanie i bezwładnie patrzyła przed siebie. Drzwi samochodu były zamknięte, a kluczyk znajdował się w stacyjce. W pewnym momencie kobieta dostała nagłego ataku drgawek" - informuje wrocławska policja.

Zjechała z drogi i przestała reagować Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Policjant wybił szybę samochodu

Widząc realne zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, dzielnicowy zdecydował o wybiciu bocznej szyby. Dzięki temu dostał się do wnętrza samochodu, odpiął pas bezpieczeństwa i przy pomocy innych osób wydostał kobietę na zewnątrz.

Nagłe drgawki w zamkniętym samochodzie Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

34-latkę przeniesiono w bezpieczne miejsce, gdzie dzielnicowy monitorował jej funkcje życiowe do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W udzielanie pomocy zaangażowała się również lekarka, która przypadkowo znajdowała się w pobliżu.

Kobieta była uwięziona w aucie i potrzebowała pomocy Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Po pewnym czasie kobieta odzyskała świadomość. Została przebadana przez ratowników medycznych, a dalsze czynności na miejscu prowadzili policjanci ruchu drogowego.