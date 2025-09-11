18-latek zatrzymany za oszustwa. Miał wyłudzić 114 tys. zł jako fałszywy bankowiec

Miał wyłudzić 114 tys. zł jako fałszywy bankowiec Źródło: KMP we Wrocławiu

- Schemat działania sprawcy polegał na wprowadzaniu ofiar w błąd co do swojej tożsamości. W części swojego działania nakłonił ofiarę do wygenerowania i przekazania kodów BLIK, które następnie wykorzystywał do wypłat gotówki. Pozostałą kwotę odbierał osobiście, podając się za kuriera - podaje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na przełomie sierpnia i września pan Rafał otrzymał telefon od fałszywego pracownika banku. Część rozmów policjantom udało się zarejestrować.

- Spróbuję teraz to wszystko przekazać do centrali. Jeżeli z ich strony, z działu kredytowego będzie taka możliwość, odznaczą w systemie, że zwrot się odbył. To nie moja dziedzina, oni mogą to poustalać. To jest wyjątkowy przypadek. I to wszystko przekażę do przedstawiciela departamentu bezpieczeństwa - mówił oszust.

Podszywał się pod pracownika banku Źródło: KMP we Wrocławiu

- Chwileczkę panie Rafale, na bieżąco będę pana informował, jaką oni będą podejmować decyzję. Panie Rafale, odnośnie wizyty mam w końcu potwierdzenie, że dokładnie dwie minuty temu otrzymałem komunikat, że technicy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zostaną podłączeni do kamer monitorujących w placówce we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 59. Panie Rafale, wizyta raczej musi być szybka. Pan podejdzie do pana Aleksandra. Panie Rafale, właśnie tylko na to chciałem zwrócić pana uwagę. Mam informację, że będą chcieli spotkać się z panem przed wyjściem z placówki. Ja teraz zgłosiłem informację - przekonuje złodziej.

- Przed wejściem jeszcze nie jestem, ale potrzebuję 3 minuty na dojście spokojnie - relacjonuje pan Rafał.

- Rozumiem, na spokojnie. Pan może zamykać auto, proszę odebrać kluczyki i pan kieruje się w stronę placówki. Ja uprzejmie cały czas czekam na linii. Przed tym, jak pan wejdzie, jak już pan będzie prawie w placówce, proszę jeszcze do mnie się odezwać. Czekam na informację ze strony pana, panie Rafale - mówi w trakcie rozmowy telefonicznej oszust.

W ten sposób obywatel Ukrainy zdołał wyłudzić 114 tysięcy złotych. Jednak w godzinach wieczornych pan Rafał powiadomił organy ścigania o zaistniałej sytuacji.

Zatrzymano 18-latka

18-latek próbował również wyłudzić kolejną kwotę - ponad 80 tysięcy złotych. Tym razem nie udało mu się tego zrobić, ponieważ na miejscu interweniowali wrocławscy policjanci, którzy zatrzymali obywatela Ukrainy.

18-latek zatrzymany za udział w oszustwach bankowych Źródło: KMP we Wrocławiu

Sąd zastosował wobec 18-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nadal pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem jego wspólników.