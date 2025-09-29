Logo strona główna
Wrocław

Klient nie odebrał 11 ton śliwek. Ludzie ruszyli z pomocą rolnikowi

Akcja w sieci uratowała sadownika
Został sam z 11 tonami śliwek. Ludzie z całej Polski ruszyli na pomoc sadownikowi
Źródło: TVN24
Klient nie odebrał ogromnego zamówienia od sadownika z Dolnego Śląska. 11 ton śliwek mogło się zmarnować, ale dzięki błyskawicznej akcji w mediach społecznościowych ludzie z całej Polski ruszyli do sadu, by uratować plony i wesprzeć rolnika.

Damian, sadownik z Węgrzynowa na Dolnym Śląsku, nie spodziewał się, że jego dramatyczna sytuacja poruszy tysiące ludzi. Po tym, jak klient nie odebrał zamówionych 11 ton śliwek, został z owocami, które mogły się zmarnować, i stratą sięgającą 36 tysięcy złotych. Włożył w zbiór ogrom pracy, zapłacił ludziom, przygotował towar. Transport jednak nie przyjechał, a kontakt z kupującym się urwał.

- Sam nie wiem, dlaczego śliwka nie została odebrana. Przygotowywaliśmy ten towar przez dwa dni - informuje Damian Piech, właściciel sadu.

Wtedy z pomocą przyszedł przyjaciel.  - Mówi: Damian, robimy akcję? No to mówię: robimy! - wspomina rolnik.

Wspólnie opublikowali post na Facebooku, w którym poinformowali, że śliwki są już zebrane, świeże i czekają w skrzynkach. Każdy mógł przyjechać i zabrać dowolną ilość – na zasadzie "co łaska", a osoby w trudnej sytuacji mogły wziąć owoce za darmo.

Ludzie z całej Polski ruszyli na pomoc sadownikowi 

Reakcja była natychmiastowa. W ciągu kilku godzin telefon Damiana nie przestawał dzwonić.

Śliwki w skrzynkach, których nie odebrał klient sadownika
Śliwki w skrzynkach, których nie odebrał klient sadownika
Źródło: Damian Piech

- Na Facebooku ktoś napisał o tym, że jest problem, że pewien gospodarz może być dużo pieniędzy w plecy, a że pracujemy tuż obok, to postanowiliśmy, że się wybierzemy. To mnie zdziwiło, że jednak media społecznościowe mają tak dużą moc, że nawet niecałe 24 godziny minęły i śliwek nie ma - mówi Patryk, sąsiad sadownika.

Ludzie z całej Polski – z Poznania, Tarnogóry, Strzegomia – zaczęli przyjeżdżać, by kupić śliwki i wesprzeć sadownika. Niektórzy pokonywali nawet 200 kilometrów.

- Nigdy się nie spodziewałem, że można sprzedać 11 ton śliwki - 11 tysięcy kilogramów w ciągu paru godzin. Pod koniec się rozglądałem, skąd wziąć te śliwki, żeby nikt nie odszedł z pustymi rękoma - dodaje sadownik.

Akcja w sieci uratowała sadownika
Akcja w sieci uratowała sadownika
Źródło: Damian Piech

W sadzie pojawiły się całe rodziny, sąsiedzi, znajomi i nieznajomi. Niektórzy zbierali owoce sami, inni przyjeżdżali z własnymi kartonami i wiaderkami. 

Akcja w sieci uratowała sadownika

Dla Damiana to nie tylko kwestia finansowa. - Żeby zebrać taką ilość śliwki w dwa dni to są potrzebni ludzie i tysiące złotych. Gdyby to się zmarnowało, to byłaby ogromna strata - przyznaje rolnik.

11 ton śliwek mogło się zmarnować, ludzie pomogli sadownikowi
11 ton śliwek mogło się zmarnować, ludzie pomogli sadownikowi
Źródło: Damian Piech

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Damian Piech

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica