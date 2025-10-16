Pijany 55-latek wbiegł do komendy i zaatakował policjanta

Trzebnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek, 10 października, w budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Około godziny 16 do jednostki wszedł pobudzony i agresywny mężczyzna, który zaczął uderzać w okna oraz ściany znajdujące się w poczekalni przed stanowiskiem dyżurnego. Dodatkowo w kierunku funkcjonariuszy kierował obraźliwe słowa.

"Aby zapobiec niszczeniu mienia oraz uspokoić mężczyznę, do rozmowy z nim wyszedł jeden z policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania. Jednak mieszkaniec powiatu trzebnickiego nie reagował na wydawane polecenia, stawał się coraz bardziej agresywny, po czym uderzył funkcjonariusza" - informuje policja w Trzebnicy.

Agresywny mężczyzna zatrzymany

Na miejsce wezwano dodatkowy patrol. Policjanci obezwładnili agresywnego 55-latka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Jak ustaliła policja, był on pod wpływem alkoholu.

Usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, znieważenia funkcjonariuszy oraz zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych.

Jak się okazało, zatrzymany był już wcześniej wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. W poniedziałek na wniosek śledczych sąd zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za popełnione czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, jednak z uwagi na działanie w warunkach tzw. recydywy, kara ta może zostać zaostrzona.

