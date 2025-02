Wybuch na przystanku autobusowym, dwie osoby zatrzymane

- 7 sierpnia 2024 roku na terenie jednej z wsi pod Żarowem doszło do eksplozji ładunku wybuchowego na przystanku autobusowym. Straty oszacowano na około 16 tysięcy złotych. W pobliżu znajdowały się zabudowania, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń - informuje asp. Magdalena Ząbek z policji w Świdnicy.

Zarzuty współdziałania i wyrabiania materiałów wybuchowych

W lutym tego roku nastąpił przełom w sprawie. 21 lutego policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 34 i 40 lat. Są to mieszkańcy powiatu świdnickiego.

- Podczas przeszukania, w którym wzięli udział policjanci wydziałów kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego świdnickiej komendy oraz funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz z psem tropiącym oraz SPKP Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zajmujący się rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym, a także biegły z zakresu urządzeń wybuchowych i materiałów wybuchowych - w pomieszczeniach mieszkalnych oraz miejscu pracy zatrzymanego, zabezpieczone zostały substancje wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych - informuje asp. Magdalena Ząbek.