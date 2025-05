Akcja CBA w czterech województwach. Zatrzymani pracownicy spółek komunalnych

Świdnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Wrocławscy funkcjonariusze CBA zatrzymali siedem osób, wśród nich są prezesi spółek komunalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Chodzi o dochodzenie dotyczące nieprawidłowości w przetargach. Akcje zatrzymań przeprowadzono w czterech województwach.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w tej sprawie. Chodzi o przetargi na inwestycje w latach 2018-2020 polegające na budowie lub modernizacji instalacji do przetwarzania i sortowania odpadów – podało we wtorek w komunikacie CBA.

Podejrzani to prezesi zarządów, przedstawiciele i pracownicy spółek uczestniczących w przetargach. Funkcjonariusze CBA zatrzymali ich w woj. dolnośląskim, śląskim, mazowieckim i w podkarpackim. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera powiedział, że wszyscy podejrzani to pracownicy spółek komunalnych, m.in. z Wałbrzycha i z Bielska-Białej.

Według CBA w wyniku porozumienia przedstawicieli spółek zajmujących się zagospodarowaniem odpadów z wykonawcami inwestycji dochodziło do ograniczenia konkurencji i do zawyżenia kosztów przeprowadzonych inwestycji.

Szkoda na ponad 37 mln

"Doprowadziło to instytucje współfinansujące te inwestycje ze środków publicznych do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Łączna wartość szkody to ponad 37 mln zł" – podało CBA w komunikacie.

Podejrzani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy. Zastosowano wobec nich dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Dwóch z nich zawieszono w funkcjach prezesów zarządów. Wobec dwóch osób prokurator złożył wnioski o tymczasowe aresztowanie, ale sąd ich nie uwzględnił.

- Prokurator złoży zażalenia na decyzje sądu – powiedział prok. Pindera.

