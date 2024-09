Prokuratorzy sprawdzają przerwanie tamy w Stroniu Śląskim

We wtorek Wody Polskie wydały oświadczenie ws. zniszczenia tamy w Stroniu Śląskim. Podkreślono, że prace prowadzone wcześniej na zbiorniku w Stroniu Śląskim nie mogły mieć wpływu na stabilność konstrukcji zapory i nie mogły przyczynić się w żaden sposób do zniszczenia obiektu.

"Zbiornik nie był zaprojektowany aż na takie opady"

Podkreślono, że do czasu utraty łączności operatorzy zbiornika informowali co godzinę centrum zarządzania kryzysowego w Stroniu Śląskim o sytuacji. "Ponadto kierownik nadzoru wodnego w Kłodzku poinformował Burmistrza Stronia Śląskiego o koniecznej ewakuacji już w sobotę 14 września o godzinie 22:52. Informację o koniecznej ewakuacji ludności przekazał również operator zapory Stronie Śląskie w niedzielę 15 września, tuż po godzinie 7:00" – podkreślono.

Wcześniej burmistrz Kłodzka Michał Piszko zwracał uwagę na problemy z przepływem informacji na temat nadciągającej fali. - Potwierdzam, że chwilę po godzinie 12 otrzymałem taką informację od jednej z redaktorek lokalnego portalu. Ale też nie mogłem do końca dać wiary tym informacjom - mówił w TVN24 Michał Piszko, który o pęknięciu tamy w pobliskiej miejscowości - co skutkowało zalaniem jego miasta - nie dowiedział się od władz powiatowych ani od Wód Polskich.

Śledztwo ws. zagrożenia przerwania wałów w Bartodziejach

Według ustaleń prokuratury w piątek i w sobotę w bardzo bliskim sąsiedztwie stopy wału pracowały przy zbiorze kukurydzy ładowarka teleskopowa, dwa duże ciągniki rolnicze wraz z przyczepami oraz kombajn do kukurydzy. "Podczas prac doszło do nieuprawnionej ingerencji w konstrukcję wału przeciwpowodziowego i uszkodzenia umocnień skarpy wału, w wyniku 'zakopania się' w jego obrębie pojazdów rolniczych, a następnie próby ich wydobycia przy użyciu ciężkiego sprzętu. To skutkowało naruszeniem drogi przewałowej oraz skarpy wału, a przez to mogło spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo przerwania wału i zalewu okolicznych terenów" – podała prok. Łukasiewicz.