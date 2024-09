Woda wdarła się do domu. Zanim zdążyli zbiec na parter, łóżko seniora rodu, blisko stuletniego pana Władysława, już pływało. Trzy pokolenia musiały przetrwać atak wielkiej wody. Teraz starają się nie poddawać i stanąć na nogi. Założyli swoją zbiórkę. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Ostatecznie udało się wnieść pana Władysława na piętro domu - jedyne miejsce, które nie zostało zalane. Tam wszyscy zostali dopóki woda nie zeszła. - W poniedziałek syn do mnie mówi: "ty bierz dziadka i uciekajcie do siostry", więc poszliśmy łąkami do góry, syn go wziął na plecy, ciągnął go tam do góry, a ja za nimi – opowiada matka pana Dariusza. Teraz starszy pan znalazł schronienie u wnuczki w Dzierżoniowie.