Osiem miejscowości bez wody pitnej. Mieszkańcy dostali alert RCB

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich poinformował, że po otrzymaniu w środę cząstkowych wyników mikrobiologicznych badań próbek wody pobranych w poniedziałek z urządzenia wodociągowego Dębowiec, stwierdził brak przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Bożnowice, Dębowiec, Jasienica, Kalinowice Górne, Kalinowice Dolne, Nowina, Osina Wielka, Wigańcice.
W wodzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej bakterii grupy coli.
Mieszkańcy całego powiatu otrzymali alerty RCB.
Nie pić, nie kąpać się
"Do odwołania następnym komunikatem, woda z sieci wodociągowej w ww. miejscowościach tymczasowo nie nadaje się do: picia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia i płukania naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, mycia, kąpieli" - informuje w komunikacie Beata Jakubowska z ząbkowickiego sanepidu.
Wodę z kranu można stosować do spłukiwania w toalecie i do sprzątania. "Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, niemowlęta i osoby starsze" - podkreśla Jakubowska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, który jest zarządca tego urządzenia wodociągowego poinformował już o rozpoczęciu prac naprawczych.
Problemy w innych gminach
To kolejna gmina na Dolnym Śląsku, w której mieszkańcy są pozbawieni bieżącej wody pitnej. Jak poinformował we wtorek w opublikowanym oświadczeniu dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku Jarosław Lewandowski, gmina czeka na wyniki badań przeprowadzonych przez sanepid. Mają być znane w czwartek około południa. W gminie Mirsk (powiat lwówecki) dotyczy to miejscowości: Mirsk, Orłowice, Mroczkowice, Krobica i Kamień.
Identyczna sytuacja jest w gminie Jordanów Śląski (powiat wrocławski). Urzędnicy poinformowali, że kolejnych wyników badań spodziewają się w piątek. Tam przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii coli stwierdzono 7 października.
