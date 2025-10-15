Logo strona główna
Wrocław

Osiem miejscowości bez wody pitnej. Mieszkańcy dostali alert RCB

Woda w Leoncinie niezdatna do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat ząbkowicki
Źródło: Google Earth
Mieszkańcy powiatu ząbkowickiego (woj. dolnośląskie) otrzymali Alert RCB z informacją o wodzie niezdatnej do spożycia. Komunikat dotyczy mieszkańców ośmiu miejscowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich poinformował, że po otrzymaniu w środę cząstkowych wyników mikrobiologicznych badań próbek wody pobranych w poniedziałek z urządzenia wodociągowego Dębowiec, stwierdził brak przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Bożnowice, Dębowiec, Jasienica, Kalinowice Górne, Kalinowice Dolne, Nowina, Osina Wielka, Wigańcice.

W wodzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej bakterii grupy coli.

Mieszkańcy całego powiatu otrzymali alerty RCB.

Nie pić, nie kąpać się

"Do odwołania następnym komunikatem, woda z sieci wodociągowej w ww. miejscowościach tymczasowo nie nadaje się do: picia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia i płukania naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, mycia, kąpieli" - informuje w komunikacie Beata Jakubowska z ząbkowickiego sanepidu.

Wodę z kranu można stosować do spłukiwania w toalecie i do sprzątania. "Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, niemowlęta i osoby starsze" - podkreśla Jakubowska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, który jest zarządca tego urządzenia wodociągowego poinformował już o rozpoczęciu prac naprawczych.

Problemy w innych gminach

To kolejna gmina na Dolnym Śląsku, w której mieszkańcy są pozbawieni bieżącej wody pitnej. Jak poinformował we wtorek w opublikowanym oświadczeniu dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku Jarosław Lewandowski, gmina czeka na wyniki badań przeprowadzonych przez sanepid. Mają być znane w czwartek około południa. W gminie Mirsk (powiat lwówecki) dotyczy to miejscowości: Mirsk, Orłowice, Mroczkowice, Krobica i Kamień.

Identyczna sytuacja jest w gminie Jordanów Śląski (powiat wrocławski). Urzędnicy poinformowali, że kolejnych wyników badań spodziewają się w piątek. Tam przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii coli stwierdzono 7 października.

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

