Lód z ciężarówki uderzył w auto, dwie osoby ranne

Do zdarzenia doszło 13 stycznia, przed godziną 15 na drodze wojewódzkiej numer 396 w miejscowości Pełczyce.
"Podczas mijania się z ciężarówką kierowca BMW został uderzony spadającą bryłą lodu, która z dużą siłą uszkodziła dach pojazdu i przebiła szybę czołową" - informuje policja w Oławie.
Jak podali funkcjonariusze, do zdarzenia doszło na łuku drogi. A lód spadł z naczepy ciężarówki, której kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.
Dwie osoby zostały ranne. 49-letni kierowca oraz jego 48-letnia pasażerka zostali przetransportowani do szpitala. Na szczęście, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności tego, co się stało.
Policja przypomina, że pojazd musi być utrzymany tak, by nie zagrażał bezpieczeństwu i zapewniał kierowcy odpowiednie pole widzenia. Zaniedbania grożą grzywną do trzech tysięcy złotych, mandatem od 1,5 tysiąca złotych, a w przypadku obrażeń karą do trzech lat więzienia, w wypadku śmierci do ośmiu lat.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Oława