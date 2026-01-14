Logo strona główna
Wrocław

Lód z ciężarówki uderzył w auto, dwie osoby ranne

Tafla lodu z ciężarówki przebiła szybę bmw
Do zdarzenia doszło w powiecie oławskim
Źródło: Google Earth
Tafla lodu spadła z naczepy ciężarówki na jadące BMW, przebiła szybę i raniła dwie osoby. Do groźnego zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 396 w Pełczycach (województwo dolnośląskie).

Do zdarzenia doszło 13 stycznia, przed godziną 15 na drodze wojewódzkiej numer 396 w miejscowości Pełczyce.

"Podczas mijania się z ciężarówką kierowca BMW został uderzony spadającą bryłą lodu, która z dużą siłą uszkodziła dach pojazdu i przebiła szybę czołową" - informuje policja w Oławie.

Jak podali funkcjonariusze, do zdarzenia doszło na łuku drogi. A lód spadł z naczepy ciężarówki, której kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.

Lód z ciężarówki przebił szybę BMW
Lód z ciężarówki przebił szybę BMW
Źródło: Policja Oława

Dwie osoby zostały ranne. 49-letni kierowca oraz jego 48-letnia pasażerka zostali przetransportowani do szpitala. Na szczęście, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Bryła lodu spadła z naczepy i raniła dwie osoby
Bryła lodu spadła z naczepy i raniła dwie osoby
Źródło: Policja Oława

Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności tego, co się stało.

Policja przypomina, że pojazd musi być utrzymany tak, by nie zagrażał bezpieczeństwu i zapewniał kierowcy odpowiednie pole widzenia. Zaniedbania grożą grzywną do trzech tysięcy złotych, mandatem od 1,5 tysiąca złotych, a w przypadku obrażeń karą do trzech lat więzienia, w wypadku śmierci do ośmiu lat.

Bryła lodu spadła z ciężarówki na jadące auto. Ranna kobieta
Bryła lodu spadła z ciężarówki na jadące auto. Ranna kobieta

Poznań
Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Oława

Województwo dolnośląskieOławaPolicjaZima
