Agresja na drodze. "Grozili maczetą, wybili szybę w aucie, żądali telefonu i pieniędzy"

- Na miejsce natychmiast zostały skierowane policyjne patrole. Citroen i goniąca go skoda zatrzymały się na skrzyżowaniu w Opolu, na wysokości ulicy Wojska Polskiego. Wówczas z osobówki mieli wybiec dwaj mężczyźni. Przerażony kierowca zaryglował zamki w samochodzie. To nie zatrzymało agresorów - relacjonuje Agnieszka Nierychła, rzeczniczka opolskiej policji. I dodaje: - Jeden z mężczyzn miał wybić przednią szybę samochodu, dostać się do środka i tam miał pięściami uderzać po twarzy 23-latka. Mężczyzna ze złamanym nosem i wybitym zębem zdołał uciec na pobliski przystanek. To jednak nie był koniec. Agresorzy mieli pobiec za mężczyzną. Na przystanku - jak relacjonował - zażądali od niego pieniędzy i telefonu. To wtedy 23-latek oddał im ponad dwa tysiące złotych, własność firmy kurierskiej.