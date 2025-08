Zgłosił kradzież, której nie było. Pomógł mu znajomy w masce i ze sztucznymi brwiami

Zgłosił kradzież auta, której nie było. Samochód odnaleziono na prywatnej posesji Źródło: KWP Wrocław

Do zdarzenia doszło w środę, 30 lipca. Kilka minut przed godziną 18 dyżurny oławskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu dodge. Właściciel pojazdu poinformował policjantów, że zaparkował na parkingu przed galerią i na chwilę wyszedł na zakupy. Gdy wrócił okazało się, że samochód zniknął. 57-latek wycenił auto na sto tysięcy złotych.

Policjanci sprawdzili wszystkie zdobyte w sprawie informacje oraz zabezpieczyli pobliski monitoring. Okazało się, że do kradzieży w ogóle nie doszło, a właściciel dodge'a mówił nieprawdę. Odkryto też miejsce, gdzie zaparkowano "skradziony" samochód.

Samochód odnaleziono na prywatnej posesji Źródło: KWP Wrocław

Maska i sztuczne brwi, by włamać się do auta

- Jak się okazało, właściciel auta, do jednej z oławskich galerii przyjechał ze znajomym, którego wygląd wzbudził ciekawość osób postronnych. Mężczyzna miał na twarzy maskę oraz doklejone sztuczne brwi i rzęsy, idąc chodnikiem ukrywał się przed wzrokiem przechodniów, by po chwili włamać się do zaparkowanego dodge'a i pospiesznie nim odjechać - przekazała starsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

O zamaskowanym mężczyźnie jedna z osób powiadomiła policję.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przesłuchani. Właściciel samochodu usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara grzywny lub nawet osiem lat więzienia.