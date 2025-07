Obserwowali go w banku, napadli przed domem

Policja zatrzymała czterech podejrzewanych o napadł na seniora Źródło: Policja dolnośląska

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 31 października 2024 roku w miejscowości Oborniki Śląskie. 75-latek został napadnięty przed wejściem na teren swojej posesji.

- Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, obserwowali pokrzywdzonego, gdy ten w jednym z banków w Trzebnicy wypłacał pieniądze w kwocie 60 tysięcy złotych - przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Obserwowali go w banku, napadli pod domem

Działali według planu

Z ustaleń śledczych wynika, że gdy mężczyzna wypłacał pieniądze, sprawcy uszkodzili oponę w prawym przednim kole jego samochodu. Następnie pojechali za nim.

- W trakcie drogi powrotnej pokrzywdzony otrzymał komunikat o niskim ciśnieniu w oponie. Zatrzymał się przed wjazdem na posesję. Wychodząc z pojazdu zabrał ze sobą dwie torby i zaczął oglądać oponę. W tym czasie podbiegł do niego jeden ze sprawców, przewrócił go i wyrwał mu dwie torby, w których znajdowały się pieniądze, laptop i telefon komórkowy. Po tym sprawca uciekł do samochodu, w którym znajdowały się pozostali podejrzani - podała prokurator.

Udało się odzyskać blisko 53 tysiące skradzionej gotówki Źródło: Policja dolnośląska

Część mienia należącą do pokrzywdzonego udało się odzyskać.

Policja zatrzymała czterech obywateli Gruzji Źródło: Policja dolnośląska

Zatrzymani nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im od dwóch do 15 lat więzienia.