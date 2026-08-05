Wrocław Potrącił strażnika leśnego i uderzył w auto. Motocyklem kierował 15-latek Oprac. Svitlana Kucherenko |

Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: KPP w Lwówku Śląski

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Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych w miejscowości Nowa Wieś Grodziska. Policjant lwóweckiej komendy i strażnicy leśni chcieli skontrolować kierującego motocyklem typu cross. Ten zaczął uciekać.

Potrącił strażnika leśnego i uderzył w auto

"Podczas wykonywania gwałtownego manewru potrącił strażnika leśnego, po czym stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w stojący samochód osobowy. Mimo to nadal próbował oddalić się z miejsca, jednak policjant skutecznie udaremnił dalszą ucieczkę" - informuje młodszy aspirant Olga Łukaszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląski.

Chciał uniknąć kontroli, 15-latek na crossie potrącił strażnika leśnego Źródło zdjęcia: KPP w Lwówku Śląski

Jak się okazało, motocyklem kierował 15-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego. Dokumentacja dotycząca całego zdarzenia zostanie przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich.