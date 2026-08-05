Potrącił strażnika leśnego i uderzył w auto. Motocyklem kierował 15-latek
Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych w miejscowości Nowa Wieś Grodziska. Policjant lwóweckiej komendy i strażnicy leśni chcieli skontrolować kierującego motocyklem typu cross. Ten zaczął uciekać.
Potrącił strażnika leśnego i uderzył w auto
"Podczas wykonywania gwałtownego manewru potrącił strażnika leśnego, po czym stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w stojący samochód osobowy. Mimo to nadal próbował oddalić się z miejsca, jednak policjant skutecznie udaremnił dalszą ucieczkę" - informuje młodszy aspirant Olga Łukaszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląski.
Jak się okazało, motocyklem kierował 15-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego. Dokumentacja dotycząca całego zdarzenia zostanie przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich.
Źródło: tvn24.pl