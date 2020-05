Pompował oponę, ta wystrzeliła. Mężczyznę zabrał śmigłowiec LPR

Ogromny pech 64-letniego rolnika z Niemysłowic na Opolszczyźnie. W trakcie dopompowywania opon w przyczepie jedna z nich wystrzeliła i raniła mężczyznę w głowę. W ciężkim stanie 64-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano na prywatnej posesji. 64-latek dopompowywał kolejno wszystkie cztery opony w przyczepie rolniczej. W trakcie pompowania czwartej, ostatniej, doszło do wystrzału.