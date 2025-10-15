"Nie wiemy, czy szukał nowych przyjaciół, czy pomylił piętra". Znaleźli węża zbożowego

Wrocław

Do nietypowej sytuacji doszło we Wrocławiu - w jednym z budynków przy placu Nankiera zauważono węża zbożowego. Gad został znaleziony na trzecim piętrze i szybko zabezpieczony.

"Nie wiemy, czy szukał nowych przyjaciół, czy po prostu pomylił piętra – w każdym razie został znaleziony na 3. piętrze i obecnie czeka na swojego opiekuna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ślazowej" - informowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wąż zbożowy znaleziony w budynku w centrum Wrocławia Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Właściciel już się odnalazł i odebrał węża ze schroniska.

Edit: Wąż wrócił do domu 🥰 ❓️CZYJA "ZGUBA"❓️ Przyjęliśmy takiego oto jegomościa 🐍, znalezionego na 3. piętrze budynku na ul. Nankiera. Czy ktoś go szuka? Posted by TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu - profil prawdziwy on Tuesday, October 14, 2025 Rozwiń

