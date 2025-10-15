Logo strona główna
Wrocław

"Nie wiemy, czy szukał nowych przyjaciół, czy pomylił piętra". Znaleźli węża zbożowego

Wąż zbożowy znaleziony w budynku w centrum Wrocławia
Wrocław
W jednym z budynków przy placu Nankiera we Wrocławiu znaleziono węża zbożowego. Gad został zauważony na trzecim piętrze. Trafił do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Ślazowej, gdzie czekał na właściciela.

Do nietypowej sytuacji doszło we Wrocławiu - w jednym z budynków przy placu Nankiera zauważono węża zbożowego. Gad został znaleziony na trzecim piętrze i szybko zabezpieczony. 

"Nie wiemy, czy szukał nowych przyjaciół, czy po prostu pomylił piętra – w każdym razie został znaleziony na 3. piętrze i obecnie czeka na swojego opiekuna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ślazowej" - informowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wąż zbożowy znaleziony w budynku w centrum Wrocławia
Wąż zbożowy znaleziony w budynku w centrum Wrocławia
Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Właściciel już się odnalazł i odebrał węża ze schroniska.

Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Wrocław
