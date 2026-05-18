Stracił panowanie nad autem i uderzył w sygnalizator
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w weekend na ulicy Wrocławskiej w Legnicy. Kierujący samochodem marki Toyota nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w sygnalizator świetlny. Policja opublikowała nagranie z tego zdarzenia.
Według legnickiej policji, w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kolizja zakończyła się uszkodzeniem auta oraz infrastruktury drogowej.
Policja apeluje o ostrożność
Policjanci podkreślają, że deszcz i mokra nawierzchnia znacząco wydłużają drogę hamowania, co zwiększa ryzyko wypadków. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność - przede wszystkim o redukcję prędkości, zachowanie bezpiecznej odległości i unikanie gwałtownych manewrów.
