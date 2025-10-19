Trasa Legnica - Kostkowice. Był pijany. Chciał wyprzedzać, skończyło się na dachowaniu Źródło: KMP w Legnicy

O wypadku poinformowała w mediach społecznościowych legnicka policja.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zaczęło się od tego, że kierowca volvo, jadąc z Legnicy w kierunku Koskowic, chciał wyprzedzić, jadącego przed nim, volkswagena golfa. Manewr rozpoczął na zakręcie.

Auto dachowało Źródło: KMP w Legnicy

Chciał wrócić na swój pas, dachował

"W trakcie wyprzedzania zauważył nadjeżdżający z przeciwnego kierunku pojazd i próbował wrócić na swój pas ruchu. Wtedy uderzył w golfa, a następnie zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował" – informuje policja.

Dwie osoby trafiły do szpitala Źródło: KMP w Legnicy

Kierowca volvo oraz jego pasażer trafili z obrażeniami do szpitala.

Kierowca ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Obaj byli pijani. Kierowca miał w organizmie ponad promil alkoholu. Okazało się też, że posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

"Droga w kierunku Koskowic jest nieprzejezdna, na miejscu pracują policjanci, oraz inne służby" – czytamy w poście.

