O wypadku poinformowała w mediach społecznościowych legnicka policja.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zaczęło się od tego, że kierowca volvo, jadąc z Legnicy w kierunku Koskowic, chciał wyprzedzić, jadącego przed nim, volkswagena golfa. Manewr rozpoczął na zakręcie.
Chciał wrócić na swój pas, dachował
"W trakcie wyprzedzania zauważył nadjeżdżający z przeciwnego kierunku pojazd i próbował wrócić na swój pas ruchu. Wtedy uderzył w golfa, a następnie zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował" – informuje policja.
Kierowca volvo oraz jego pasażer trafili z obrażeniami do szpitala.
Kierowca ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
Obaj byli pijani. Kierowca miał w organizmie ponad promil alkoholu. Okazało się też, że posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
"Droga w kierunku Koskowic jest nieprzejezdna, na miejscu pracują policjanci, oraz inne służby" – czytamy w poście.
Autorka/Autor: tm/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Legnicy