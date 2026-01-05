Kolejka karetek codziennie czeka przed SOR w Legnicy. "Słyszymy, że nie ma miejsca" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Z redakcją Kontakt24 skontaktował się pracownik medyczny z województwa dolnośląskiego. Mężczyzna poinformował o braku płynności w ruchu karetek w Legnicy. Ma być to spowodowane tworzącymi się od kilku dni zatorami przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Osoba, która się z nami skontaktowała, wyjaśniła, że ma informacje od ratowników medycznych. - Skarżą się, że od kilku dni karetki stoją po pięć godzin przed SOR-em w oczekiwaniu na przyjęcie. Zaczęło się na początku nowego roku. Jeszcze przed sylwestrem wszystko w miarę funkcjonowało, nie robiły się aż takie zatory. Teraz nie ma dnia, aby któraś z karetek nie musiała czekać przed szpitalem kilka godzin. Rozmawiałem przed chwilą z ratownikiem, czekali już trzy godziny - powiedział informator. Nasz rozmówca podkreślił, że sytuacja była zgłaszana dyrekcji szpitala. - Jak widać, niewiele zostało z tym zrobione. A tracą na tym wyłącznie pacjenci. To blokowanie karetek, które można by wysłać do ludzi, którzy wymagają pomocy, a te stoją w kolejce - mówił. - W zwykły dzień lub w innym SOR-ze karetki oczekują maksymalnie do 30 minut na przyjęcie pacjenta - zakończył.

"Słyszymy, że nie ma miejsca"

Przed SOR-em w Legnicy w poniedziałek wieczorem, około godziny 19, nasi dziennikarze faktycznie zastali kilka oczekujących karetek. To, że są znaczące opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów, potwierdził jeden z obecnych tam ratowników Mariusz Trela. - Słyszymy, że nie ma miejsca - powiedział. Dodał, że ratownicy nie wiedzą, czy wynika to z braku miejsc na oddziałach czy czegoś innego.

Trela poinformował, że w Legnicy jest pięć karetek pogotowia, z czego wolna jest obecnie jedna, a na SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przyjeżdżają też karetki z innych miejscowości.

- Mi się wydaje, że odkąd się otworzył tutaj nowy SOR, po remoncie, to praktycznie bardzo często stoimy w takich kolejkach kilkugodzinnych. Można powiedzieć, że codziennie. Bo są takie dni, ale jest ich niewiele, kiedy jest to rzeczywiście w miarę szybko załatwiane, ale głównie stoimy tutaj, czekamy - powiedział Mariusz Trela.

Remont SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy zakończył się we wrześniu ubiegłego roku.

Kolejka karetek, SOR w Legnicy Źródło: TVN24

Wojewoda bada sytuację

Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego, przekazał, że władze wojewódzkie już od kilku tygodni obserwują, iż szpital w Legnicy ma wydłużone czasy przyjęć karetek. Sytuacja ma być badana przez Wydział Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

O sytuacji w szpitalu w Legnicy został też poinformowany Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego.

- Informację o problemach posiadają też dyspozytorzy medyczni, którzy mają pełną wiedzę o sytuacji i na bieżąco podejmują działania w zakresie kierowania zespołów ratownictwa medycznego do odpowiednich placówek - zapewnił Tomasz Jankowski.