Motocyklista jechał tak szybko, że pożegnał się z prawem jazdy
Policjanci zatrzymali w Legnicy do kontroli drogowej 29-letniego motocyklistę, który pędził z prędkością 128 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50.
Dostał wysoki mandat
Za rażące przekroczenie prędkości kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych i sSztracił prawo jazdy na trzy miesiące.
Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych. Mężczyzna stracił także prawo jazdy na okres trzech miesięcy.
Źródło: tvn24.pl