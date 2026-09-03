Wrocław Motocyklista jechał tak szybko, że pożegnał się z prawem jazdy Oprac. Svitlana Kucherenko |

Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: KMP w Legnicy

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Policjanci zatrzymali w Legnicy do kontroli drogowej 29-letniego motocyklistę, który pędził z prędkością 128 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50.

Jechał 128 kilometrów na godzinę tam, gdzie wolno 50 Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Dostał wysoki mandat

Za rażące przekroczenie prędkości kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych i sSztracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Motocyklista stracił uprawnienia Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych. Mężczyzna stracił także prawo jazdy na okres trzech miesięcy.