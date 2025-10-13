Potrącił ultramaratończyka, uciekł i spalił auto

Do zdarzenia doszło 10 października po godzinie 15 na drodze krajowej numer 30 na wysokości miejscowości Krzewie Wielkie. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszego. Na miejsce skierowano policjantów oraz służby ratunkowe.
"Kierujący pojazdem marki Audi, wykonując manewr wyprzedzania, stracił panowanie nad samochodem, wpadł w poślizg i potrącił pieszego, który poruszał się poboczem drogi. Po czym kierujący oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu" - informuje policja w Lwówku Śląski.
53-letni pieszy nie doznał obrażeń zagrażających życiu. Poszkodowanym w zdarzeniu okazał się Paweł Kuryło - znany ultramaratończyk, który od lat promuje ideę trzeźwości poprzez sport. 17 września po raz siódmy wyruszył w bieg "Trzeźwo dookoła Polski", codziennie pokonując dziesiątki kilometrów z charakterystycznym wózkiem ciągniętym za sobą.
"Po tym przeżyciu , chyba już czas zakończyć ten bieg. Ledwo uszłem z życiem ale już jestem w domu z rodziną i trochę sobie poleżę" - poinformował w mediach społecznościowych Paweł Kuryło, ultramaratończyk.
Próbował spalić auto, tłumaczył się "szokiem"
Kilka godzin później dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu w pobliskim lesie. Jak się okazało, był to ten sam pojazd, który potrącił pieszego.
Policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego, który przyznał się do kierowania audi. Mężczyzna był trzeźwy, a wstępne badania wykluczyły obecność środków odurzających w jego organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
Zatrzymany - jak relacjonują funkcjonariusze - tłumaczył swoje zachowanie "szokiem" po zdarzeniu. 30-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty między innymi nieudzielenia pomocy osobie poszkodowanej, do których się przyznał. Grozi mu kara do trzech lat więzienia.
